«Невероятно горжусь». Жена Месси написала открытое письмо легенде

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси остановился в шаге от второй в карьере победе на чемпионате мира по футболу. В финале мундиаля-2026 его команда проиграла Испании (0:1).

Жена футболиста, Антонела Рокуццо, трогательно обратилась к мужу.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео Месси.

Не только из-за твоего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой.

Что бы ни случилось, ты никогда не сдаешься. Ты всегда борешься до самого конца и отдаешь все, что у тебя есть, до последней секунды.

Эта сила, этот настрой и эта способность снова и снова подниматься – вот что делает тебя уникальным.

Спасибо тебе за то, что каждый день показываешь нам, что настоящий успех строится на упорном труде, жертвах, настойчивости и неизменной самобытности. Ты – величайший пример для подражания для наших детей и вдохновение для миллионов людей.

Я восхищаюсь тобой больше, чем можно выразить словами, и я невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой.

Я очень тебя люблю», – написала Рокуццо в Инстаграме.