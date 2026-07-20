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  4. «Невероятно горжусь». Жена Месси написала открытое письмо легенде
Чемпионат мира
20 июля 2026, 21:43 |
859
0

«Невероятно горжусь». Жена Месси написала открытое письмо легенде

Антонела Рокуццо поддержала Лионеля Месси

20 июля 2026, 21:43 |
859
0
«Невероятно горжусь». Жена Месси написала открытое письмо легенде
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонела Рокуццо и Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси остановился в шаге от второй в карьере победе на чемпионате мира по футболу. В финале мундиаля-2026 его команда проиграла Испании (0:1).

Жена футболиста, Антонела Рокуццо, трогательно обратилась к мужу.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео Месси.

Не только из-за твоего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой.

Что бы ни случилось, ты никогда не сдаешься. Ты всегда борешься до самого конца и отдаешь все, что у тебя есть, до последней секунды.

Эта сила, этот настрой и эта способность снова и снова подниматься – вот что делает тебя уникальным.

Спасибо тебе за то, что каждый день показываешь нам, что настоящий успех строится на упорном труде, жертвах, настойчивости и неизменной самобытности. Ты – величайший пример для подражания для наших детей и вдохновение для миллионов людей.

Я восхищаюсь тобой больше, чем можно выразить словами, и я невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой.

Я очень тебя люблю», – написала Рокуццо в Инстаграме.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
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