«Невероятно горжусь». Жена Месси написала открытое письмо легенде
Антонела Рокуццо поддержала Лионеля Месси
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси остановился в шаге от второй в карьере победе на чемпионате мира по футболу. В финале мундиаля-2026 его команда проиграла Испании (0:1).
Жена футболиста, Антонела Рокуццо, трогательно обратилась к мужу.
«Ты всегда будешь лучшим, Лео Месси.
Не только из-за твоего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой.
Что бы ни случилось, ты никогда не сдаешься. Ты всегда борешься до самого конца и отдаешь все, что у тебя есть, до последней секунды.
Эта сила, этот настрой и эта способность снова и снова подниматься – вот что делает тебя уникальным.
Спасибо тебе за то, что каждый день показываешь нам, что настоящий успех строится на упорном труде, жертвах, настойчивости и неизменной самобытности. Ты – величайший пример для подражания для наших детей и вдохновение для миллионов людей.
Я восхищаюсь тобой больше, чем можно выразить словами, и я невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой.
Я очень тебя люблю», – написала Рокуццо в Инстаграме.
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