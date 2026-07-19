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  4. Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 21:04 |
1282
4

Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ

Лионель Месси повторил достижение бразильского защитника Кафу

19 июля 2026, 21:04 |
1282
4 Comments
Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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За всю историю чемпионата мира только два футболиста участвовали в трёх разных финалах.

🇧🇷 Кафу

◉ 1994 🏆

◉ 1998 🥈

◉ 2002 🏆

🇦🇷 Лионель Месси

◉ 2014 🥈

◉ 2022 🏆

◉ 2026 ❓

Ещё один южноамериканец присоединяется к клубу легенд мундиалей.

Матч Испания – Аргентина начнется в 22:00.

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Руслан Полищук Источник: Squawka
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А Пеле? Чи він грав у трьох однакових?)
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якого клубу Легенд якщо він другий??? ви дебіли, спиртовики???
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