Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ

За всю историю чемпионата мира только два футболиста участвовали в трёх разных финалах.

🇧🇷 Кафу

◉ 1994 🏆

◉ 1998 🥈

◉ 2002 🏆

🇦🇷 Лионель Месси

◉ 2014 🥈

◉ 2022 🏆

◉ 2026 ❓

Ещё один южноамериканец присоединяется к клубу легенд мундиалей.

Матч Испания – Аргентина начнется в 22:00.