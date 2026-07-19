Чемпионат мира19 июля 2026, 21:04 |
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Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Лионель Месси повторил достижение бразильского защитника Кафу
19 июля 2026, 21:04 |
1282
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За всю историю чемпионата мира только два футболиста участвовали в трёх разных финалах.
🇧🇷 Кафу
◉ 1994 🏆
◉ 1998 🥈
◉ 2002 🏆
🇦🇷 Лионель Месси
◉ 2014 🥈
◉ 2022 🏆
◉ 2026 ❓
Ещё один южноамериканец присоединяется к клубу легенд мундиалей.
Матч Испания – Аргентина начнется в 22:00.
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Комментарии 4
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А Пеле? Чи він грав у трьох однакових?)
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якого клубу Легенд якщо він другий??? ви дебіли, спиртовики???
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