МЕССИ: «Снова в финале. Это не случайность. И никто нам ничего не дарил»

Легендарный игрок сборной Аргентины Лионель Месси после эмоционального матча с Англией пообщался с журналистами и откровенно сказал все, что было у него на уме.

Лионель в полуфинальном матче отдал две голевые передачи и помог своей команде одержать тяжелую победу (2:1). Аргентинцы пробились в финал, где встретятся с Испанией.

Главный матч турнира состоится 19 июля, и к нему Месси подходит в статусе претендента на Золотую бутсу (8 голов, 4 ассиста).

«Все, что мы пережили, было невероятным, с самого начала, как мы и говорили. Хотя это был всего лишь футбольный матч, когда мы выходили на поле и во время гимна, мы испытывали особые эмоции, и команда это почувствовала. Это была не просто очередная победа, это была важная победа, которой хотел весь аргентинский народ, и мы тоже, и она вывела нас в новый финал чемпионата мира.

Это просто безумие – играть в двух финалах чемпионата мира подряд, и что тут скажешь, эта команда невероятна. Сегодня мы снова пошли вперед, когда ситуация стала сложной, команда никогда не переставала верить и пробовать. Благодаря игре – сегодня, когда мы уступали в счете, мы продемонстрировали отличную игру. Мы просто прижали их к воротам, и это огромное счастье.

Честно говоря, то, что мы сейчас переживаем, и то, как все складывается – это просто безумие. Я искренне верил в эту команду еще до начала чемпионата мира и знал, что мы будем среди четырех лучших, что будем бороться, и вот – мы снова пробились в финал. Кажется, это пятый финал подряд с учетом других турниров, два подряд на чемпионатах мира... это поразительно.

Эта команда меня не удивляет, я знаю ее, и мы знали, на что способны. Возможно, люди сомневались из-за того, в каком состоянии мы подошли к турниру, ведь некоторые игроки были на пределе и имели проблемы, но эта команда, когда собирается вместе и объединяется, всегда дает нечто большее. Мы заряжаем друг друга и находим силы там, где их нет, чтобы выложиться на максимум.

Фанаты, наслаждайтесь этим моментом так же, как наслаждаемся мы. Сегодня мы снова выходим в финал чемпионата мира, мы снова вернули Аргентину в число двух лучших. Уже четыре года мы наслаждаемся статусом чемпионов мира, а теперь снова будем играть в финале. Наслаждайтесь этим так, как вы это делаете сейчас. Сегодня мы сделали последний шаг и получили то, чего все хотели: дойти до самого конца, сыграть в финале чемпионата мира, а дальше, как всегда, будет на то воля Божья.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Испания? Великая сборная, с огромными игроками, с рисунком игры. Сборная, которую я хорошо знаю, с философией игры, в которой они играют уже очень много лет. Я также знаю этих игроков, я противостоял им, слежу за ними, некоторые играют в «Барселоне» – клубе, который я люблю и за которым слежу. Это особенный матч, финал чемпионата мира. Думаю, все будет очень равно.

Снова выйти в финал чемпионата мира... мы являемся действующими чемпионами мира. Мы остаемся лучшими на протяжении последних четырех лет, кому бы это ни кололо глаза и что бы там ни говорили. Сегодня мы в очередной раз оказываемся среди двух лучших в мире, и это доказывает, что все нами сделанное – не случайность, и никто нам ничего не дарил. Выйти в два финала чемпионата мира подряд под силу немногим, и эта команда этого добилась.

Я принимал решение до последнего года, постоянно обсуждая это со Скалони. Я сделал все возможное, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме. Я готовился и тренировался целый год. Провел декабрь в Аргентине, тренируясь утром и вечером. Я знал, что отдам все, чтобы попытаться подойти в оптимальных кондициях и иметь возможность наслаждаться этим, ведь наслаждаться чемпионатом мира можно только тогда, когда чувствуешь себя хорошо.

На последнем Кубке Америки, где мне довелось играть, я был не в лучшей физической форме. Я получил травму во втором матче против Чили, затем доигрывал с ней до конца и завершил с повреждением, которое хоть и не было мышечным, но весь турнир я чувствовал себя плохо – но все происходит не просто так. В этот раз я подготовился на полную, чтобы насладиться моментом и быть на пике.

Как я уже говорил, мы гордимся и счастливы, что можем подарить радость людям. Чемпионаты мира для нас особенные, мы забываем обо всех невзгодах, через которые нам приходится проходить. Есть люди, у которых нет работы, которым не хватает денег до конца месяца или которые постоянно борются за выживание – такова наша жизнь, которая всегда выпадала на нашу долю. Возможность подарить им такую радость, снова быть в финале чемпионата мира, выйти туда дважды подряд – это невероятно.

Это был особый матч с Англией, мы не могли проиграть. Хотя эта команда никому ничего не должна. Но вы же знаете, какие мы, аргентинцы – мы всегда требуем большего, и я думаю, что если бы мы сегодня проиграли, люди вышли бы и начали говорить какие-то глупости, но мы не дали им такого шанса. Мы знали, что по качеству игры мы сильнее их, но в матчах такого масштаба на кону стоит слишком много. В таких противостояниях оживает история, они всегда особенные из-за всего того, что за ними стоит, и мы обязаны были победить», – заявил Месси.

Видеообзор матча