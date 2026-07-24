Экс-игрок Реала: «Вот это больше всего меня раздражает в Моуриньо»
Борха Майораль вспомнил работу с новым тренером «Реала»
Форвард «Хетафе» Борха Майораль поведал об отрицательных чертах характера нового тренера «Реала» Жозе Моуриньо.
«Больше всего меня раздражает в Моуриньо его неспособность признать поражение. Он отпускал в раздевалке неприятные замечания, которые мне не нравились, и они были направлены не только против меня, но и против моих товарищей по команде.
Я понимаю, что он очень амбициозный человек, и что все мы можем говорить что-то в порыве гнева, но уважение всегда должно быть на первом месте», – отметил Майораль.
29-летний Майораль является воспитанником «Реала» и пребывал в системе клуба до 2022 года. С Моуриньо он плотно пересекался в сезоне 2021/22 в «Роме», где играл на правах аренды.
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