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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Чемпионат мира
16 июля 2026, 21:48 |
820
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Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»

Наставник «Реала» раскритиковал Тухеля

16 июля 2026, 21:48 |
820
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Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью резко высказался об игре сборной Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Португальский специалист считает, что англичане проиграли не из-за силы соперника, а из-за собственных тактических ошибок.

«Так нельзя обороняться в решающем матче полуфинала чемпионата мира. Аргентина победила не потому, что была сильнее на поле, а потому, что Англия позволила ей контролировать игру и доминировать.

Нельзя так защищаться против команды, в составе которой есть Месси. Его нужно плотно опекать, ведь любой, даже самый маленький шанс, который он получит, будет представлять угрозу для вас.

Невозможно сдерживать Лионеля Месси все 90 минут так, чтобы он не создал вам проблем. Это была абсолютная катастрофа и позорная работа Тухеля как главного тренера», – подытожил португальский наставник.

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сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Жозе Моуриньо Томас Тухель
Дмитрий Олийченко Источник
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Побачем що ти з реалом виграєш, геній руйнування команд
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