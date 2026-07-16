Экс-вратарь Англии: «Месси заберет заголовки газет. Тухель не верил»

Бывший вратарь сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт поделился мыслями после полуфинального матча Англии и Аргентины на чемпионате мира 2026.

Англичане повели в счете на 55-й минуте и закрылись в обороне по решению тренера. Идея Томаса Тухеля провалилась, так как Аргентина взяла мяч под контроль и отыгралась – 2:1.

Харт остался недоволен тем, что сборная Англии до сих пор не умеет контролировать мяч и сохранять спокойствие, вместо этого постоянно прибегая к бездумным выносам.

«Гарета Саутгейта часто критиковали за ключевые моменты во главе сборной Англии – когда команда вела в счете в решающих матчах и начинала удерживать результат. Но я не вижу, чтобы в такие решающие моменты что-то изменилось. Вопреки всей похвале, которой мы осыпали Томаса Тухеля, его столь раннее решение провести замены свидетельствует лишь о том, что он не верил в свою команду и не думал, что они способны нанести еще хотя бы один удар по Аргентине.

Я не увидел никакой структуры игры, которая позволила бы Англии удерживать мяч. Несмотря на всю тяжелую работу и усилия, которые они приложили по ходу турнира, у них не оказалось базовых навыков – просто катать мяч, сохранять спокойствие и вытягивать центральных защитников соперника со своих позиций. Я не увидел ничего, кроме старой школы: выбить мяч вперед и надеяться, что там кто-то зацепится.

Норвегия и Мексика паниковали – они просто засыпали штрафную навесами, от чего Ден Берн только облизывался. В игре этой аргентинской сборной я не заметил ни единой капли паники. Я видел веру, видел понимание того, что они могут освободить пространство для великого Месси в зоне между линиями, и они просто перебегали Англию.

Парни вернулись к тому, что делали против Мексики и Норвегии, когда просто «запирали замок». Но это лишь развязало руки Лионелю Месси, у которого была универсальная отмычка – последние 15 минут он полностью управлял игрой.

Они создавали так много угрозы на правом фланге, постоянно выбирая между ударом и передачей. В конце концов, как только залетел первый гол, и с учетом замен, которые сделала Англия, все должно было закончиться только одним исходом.

Скалони также должен был принимать сложные решения в этом матче, и он их принял. Месси заберет себе все заголовки газет, но именно тренер сегодня снова принял судьбоносные решения в ключевые моменты. Вот почему его команда выходит в очередной финал чемпионата мира», – сказал Харт.