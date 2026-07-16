Проклятая стадия. Англия вновь проиграла в полуфинале ЧМ: это уже не смешно

15 июля сборная Англии потеряла шансы побороться за золотые медали чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Томаса Тухеля проиграла в полуфинале сборной Аргентины, хотя забила первой в матче – 1:2.

Камбэк аргентинцев продлил негативную серию англичан на стадии 1/2 финала.

После победы на ЧМ-1966 сборная Англии трижды пробивалась в полуфинал и трижды покидала поле с разочарованием.

Интересно, что после фиаско в полуфиналах команда «трех львов» упускала возможность зацепиться за бронзу: в 1990 году влетели Италии (1:2), в 2018 – Бельгии (0:2).

Сломать хотя бы одну тенденцию Англия может 19 июля, когда проведет игру за третье место против Франции.

Последние три полуфинала Англии на ЧМ:

ЧМ-1990: Англия – Германия – 1:1 (4:5 по пен.)

ЧМ-2018: Англия – Хорватия – 1:2 (д.в.)

ЧМ-2026: Англия – Аргентина – 1:2