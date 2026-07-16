Проклятая стадия. Англия вновь проиграла в полуфинале ЧМ: это уже не смешно
Кто-то словно заколдовал «трех львов»
15 июля сборная Англии потеряла шансы побороться за золотые медали чемпионата мира 2026.
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Команда Томаса Тухеля проиграла в полуфинале сборной Аргентины, хотя забила первой в матче – 1:2.
Камбэк аргентинцев продлил негативную серию англичан на стадии 1/2 финала.
После победы на ЧМ-1966 сборная Англии трижды пробивалась в полуфинал и трижды покидала поле с разочарованием.
Интересно, что после фиаско в полуфиналах команда «трех львов» упускала возможность зацепиться за бронзу: в 1990 году влетели Италии (1:2), в 2018 – Бельгии (0:2).
Сломать хотя бы одну тенденцию Англия может 19 июля, когда проведет игру за третье место против Франции.
Последние три полуфинала Англии на ЧМ:
- ЧМ-1990: Англия – Германия – 1:1 (4:5 по пен.)
- ЧМ-2018: Англия – Хорватия – 1:2 (д.в.)
- ЧМ-2026: Англия – Аргентина – 1:2
3 - Having won their first FIFA World Cup semi-final in 1966, England have now lost each of their last three matches at this stage (1990, 2018, 2026).— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Heartbreak. pic.twitter.com/b2wXHRpj0F
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