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Чемпионат мира
16 июля 2026, 02:58 | Обновлено 16 июля 2026, 03:01
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0

Проклятая стадия. Англия вновь проиграла в полуфинале ЧМ: это уже не смешно

Кто-то словно заколдовал «трех львов»

16 июля 2026, 02:58 | Обновлено 16 июля 2026, 03:01
115
0
Проклятая стадия. Англия вновь проиграла в полуфинале ЧМ: это уже не смешно
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июля сборная Англии потеряла шансы побороться за золотые медали чемпионата мира 2026.

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Команда Томаса Тухеля проиграла в полуфинале сборной Аргентины, хотя забила первой в матче – 1:2.

Камбэк аргентинцев продлил негативную серию англичан на стадии 1/2 финала.

После победы на ЧМ-1966 сборная Англии трижды пробивалась в полуфинал и трижды покидала поле с разочарованием.

Интересно, что после фиаско в полуфиналах команда «трех львов» упускала возможность зацепиться за бронзу: в 1990 году влетели Италии (1:2), в 2018 – Бельгии (0:2).

Сломать хотя бы одну тенденцию Англия может 19 июля, когда проведет игру за третье место против Франции.

Последние три полуфинала Англии на ЧМ:

  • ЧМ-1990: Англия – Германия – 1:1 (4:5 по пен.)
  • ЧМ-2018: Англия – Хорватия – 1:2 (д.в.)
  • ЧМ-2026: Англия – Аргентина – 1:2
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Андрей Витренко Источник: Opta
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