Оуэн уничтожил Англию и Тухеля после матча с Аргентиной: «В чем разница?»
Майкл не понял трусливой игры англичан при минимальном преимуществе
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн не остался в стороне от поединка 1/2 финала между Англией и Аргентиной на ЧМ-2026.
Англия забила первой после перерыва и принялась удерживать счет, за что и поплатилась. Аргентина совершила невероятный камбэк, забив два мяча – 2:1.
После матча Майкл подверг критике действия тренера сборной Англии Томаса Тухеля, который при минимальном преимуществе выпустил на замену троих защитников.
«Посмотрите на Испанию вчера вечером при счете 1:0 в их пользу. Вот это смелость. Вот это отвага. А теперь посмотрите на Англию при счете 1:0. В чем разница?
Я ничуть не сомневаюсь, что мы более сильная команда, чем Аргентина. Но, в конце концов, мы заслужили это поражение. На самом деле счет мог бы быть и 4:1.
Выпускать на поле троих защитников, ведя в счете 1:0. Какой сигнал это дает команде? Я писал об этом в своей колонке для Daily Mail после игры с Мексикой.
Пока мы не поймем, что смелость и отвага заключаются в контроле мяча под давлением, а не в бездумном выносе его ногой или головой на 40 ярдов вперед, у нас всегда будет такой результат», – написал Майкл.
Watch Spain at 1-0 last night. That’s courage. That’s bravery. And then watch England at 1-0. What’s the difference?— Michael Owen (@themichaelowen) July 15, 2026
We are a better team than Argentina, I’ve no doubt in my mind. But we deserved to get beat in the end. In fact, it could have been 4-1.
Bringing on 3 defenders at…
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