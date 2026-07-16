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Чемпионат мира
16 июля 2026, 02:43 | Обновлено 16 июля 2026, 02:44
520
0

Оуэн уничтожил Англию и Тухеля после матча с Аргентиной: «В чем разница?»

Майкл не понял трусливой игры англичан при минимальном преимуществе

16 июля 2026, 02:43 | Обновлено 16 июля 2026, 02:44
520
0
Оуэн уничтожил Англию и Тухеля после матча с Аргентиной: «В чем разница?»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн не остался в стороне от поединка 1/2 финала между Англией и Аргентиной на ЧМ-2026.

Англия забила первой после перерыва и принялась удерживать счет, за что и поплатилась. Аргентина совершила невероятный камбэк, забив два мяча – 2:1.

После матча Майкл подверг критике действия тренера сборной Англии Томаса Тухеля, который при минимальном преимуществе выпустил на замену троих защитников.

«Посмотрите на Испанию вчера вечером при счете 1:0 в их пользу. Вот это смелость. Вот это отвага. А теперь посмотрите на Англию при счете 1:0. В чем разница?

Я ничуть не сомневаюсь, что мы более сильная команда, чем Аргентина. Но, в конце концов, мы заслужили это поражение. На самом деле счет мог бы быть и 4:1.

Выпускать на поле троих защитников, ведя в счете 1:0. Какой сигнал это дает команде? Я писал об этом в своей колонке для Daily Mail после игры с Мексикой.

Пока мы не поймем, что смелость и отвага заключаются в контроле мяча под давлением, а не в бездумном выносе его ногой или головой на 40 ярдов вперед, у нас всегда будет такой результат», – написал Майкл.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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