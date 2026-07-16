Неудачники 21 века. Англия снова провалилась в полуфинале чемпионата мира
Только англичане открывали счет в полуфинале, но не проходили дальше
Сборная Англии выбыла из борьбы за золотые медали ЧМ-2026 после полуфинального матча с Аргентиной.
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Подопечные Томаса Тухеля забили в игре первыми, но затем провалились: пропустили дважды после 85-й минуты и потерпели поражение – 1:2.
Сборная «трех львов» – единственная команда в XXI веке, которая открывала счет в полуфинале, но не проходила дальше.
Подобное с англичанами произошло и в 2018 году, когда они уступили Хорватии, хотя первыми отметились голом (1:2 д.в.).
Начиная с 2002 года, было проведено 14 полуфинальных матчей, и подобная неудача постигла только Англию.
2 - There are just two occasions of a team scoring first in the semi-final but not reaching the final of the FIFA World Cup in the 21st century – both of them are England (vs Croatia in 2018 and Argentina in 2026).— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Familiar. pic.twitter.com/X645w5FQLk
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