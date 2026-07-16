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Чемпионат мира
16 июля 2026, 02:28 | Обновлено 16 июля 2026, 02:29
229
0

Неудачники 21 века. Англия снова провалилась в полуфинале чемпионата мира

Только англичане открывали счет в полуфинале, но не проходили дальше

16 июля 2026, 02:28 | Обновлено 16 июля 2026, 02:29
229
0
Неудачники 21 века. Англия снова провалилась в полуфинале чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии выбыла из борьбы за золотые медали ЧМ-2026 после полуфинального матча с Аргентиной.

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Подопечные Томаса Тухеля забили в игре первыми, но затем провалились: пропустили дважды после 85-й минуты и потерпели поражение – 1:2.

Сборная «трех львов» – единственная команда в XXI веке, которая открывала счет в полуфинале, но не проходила дальше.

Подобное с англичанами произошло и в 2018 году, когда они уступили Хорватии, хотя первыми отметились голом (1:2 д.в.).

Начиная с 2002 года, было проведено 14 полуфинальных матчей, и подобная неудача постигла только Англию.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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