Сборы клуба Премьер-лиги сорваны из-за мировых лидеров G7
«Брайтон» меняет место проведения сборов
Предсезонные сборы «Брайтона» во Франции были испорчены из-за того, что вертолеты глав государств, прибывших на недавний саммит, испортили поля, которые футбольный клуб планировал использовать.
Команда Фабиана Хюрцелера должна была разместиться в отеле Royal Resort в курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией и тренироваться на полях неподалеку. Но газоны не восстановились после того, как в июне служили местом базирования вертолетов политиков, прилетевших на саммит G7.
Поля непригодны к использованию, и «Брайтон» экстренно перебирается в Австрию. Команде пришлось отменить первый спарринг на предсезонке.
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