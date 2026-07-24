Сборы клуба Премьер-лиги сорваны из-за мировых лидеров G7

Предсезонные сборы «Брайтона» во Франции были испорчены из-за того, что вертолеты глав государств, прибывших на недавний саммит, испортили поля, которые футбольный клуб планировал использовать.

Команда Фабиана Хюрцелера должна была разместиться в отеле Royal Resort в курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией и тренироваться на полях неподалеку. Но газоны не восстановились после того, как в июне служили местом базирования вертолетов политиков, прилетевших на саммит G7.

Поля непригодны к использованию, и «Брайтон» экстренно перебирается в Австрию. Команде пришлось отменить первый спарринг на предсезонке.