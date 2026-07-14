ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Вушкович перешел в Брайтон за 50 млн
Клуб АПЛ Брайтон объявил о трансфере центрального защитника Тоттенхэма Луки Вушковича за 50 миллионов фунтов.
Это рекордный переход в истории клуба. 19-летний игрок стал четвертой самой дорогой продажей в истории лондонского клуба.
19-летний Вушкович в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Гамбург. Провел 30 матчей и забил 6 голов.
На ЧМ-2026 отыграл 1 матч и стал самым молодым хорватом в истории турнира.
We are delighted to confirm the signing of defender Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026
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