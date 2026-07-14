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Англия
14 июля 2026, 13:05 | Обновлено 14 июля 2026, 13:23
915
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Вушкович перешел в Брайтон за 50 млн

14 июля 2026, 13:05 | Обновлено 14 июля 2026, 13:23
915
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ФК Брайтон
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Клуб АПЛ Брайтон объявил о трансфере центрального защитника Тоттенхэма Луки Вушковича за 50 миллионов фунтов.

Это рекордный переход в истории клуба. 19-летний игрок стал четвертой самой дорогой продажей в истории лондонского клуба.

19-летний Вушкович в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Гамбург. Провел 30 матчей и забил 6 голов.

На ЧМ-2026 отыграл 1 матч и стал самым молодым хорватом в истории турнира.

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Лука Вушкович Брайтон Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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