ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер

Клуб АПЛ Брайтон объявил о трансфере центрального защитника Тоттенхэма Луки Вушковича за 50 миллионов фунтов.

Это рекордный переход в истории клуба. 19-летний игрок стал четвертой самой дорогой продажей в истории лондонского клуба.

19-летний Вушкович в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Гамбург. Провел 30 матчей и забил 6 голов.

На ЧМ-2026 отыграл 1 матч и стал самым молодым хорватом в истории турнира.