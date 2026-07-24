Во Франции обошли потолок зарплаты для Зидана
Зинедину Зидану ничто не помешает возглавить сборную Франции
Пока Зинедин Зидан принимает первые важные решения в качестве главного тренера сборной Франции, Французская футбольная федерация (ФФФ) также завершила деликатный вопрос за кулисами.
Контракт будущего тренера подписан. Этот решающий шаг позволяет ФФФ избежать нового потолка заработной платы в размере 450 000 евро брутто в год, установленного законом об управлении профессиональным спортом.
Поскольку на момент подписания указы еще не были опубликованы, федерации не потребуется запрашивать исключение у Министерства спорта. Этот выбор также позволит сохранить в тайне зарплату бывшего тренера «Реала», поскольку ожидается, что она значительно превысит порог, установленный новым законодательством.
Официальное подтверждение назначения Зинедина Зидана состоится во вторник после заседания исполнительного комитета ФФФ, перед пресс-конференцией в штаб-квартире федерации.
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