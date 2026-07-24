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Франция
24 июля 2026, 20:45 |
801
0

Во Франции обошли потолок зарплаты для Зидана

Зинедину Зидану ничто не помешает возглавить сборную Франции

24 июля 2026, 20:45 |
801
0
Во Франции обошли потолок зарплаты для Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Пока Зинедин Зидан принимает первые важные решения в качестве главного тренера сборной Франции, Французская футбольная федерация (ФФФ) также завершила деликатный вопрос за кулисами.

Контракт будущего тренера подписан. Этот решающий шаг позволяет ФФФ избежать нового потолка заработной платы в размере 450 000 евро брутто в год, установленного законом об управлении профессиональным спортом.

Поскольку на момент подписания указы еще не были опубликованы, федерации не потребуется запрашивать исключение у Министерства спорта. Этот выбор также позволит сохранить в тайне зарплату бывшего тренера «Реала», поскольку ожидается, что она значительно превысит порог, установленный новым законодательством.

Официальное подтверждение назначения Зинедина Зидана состоится во вторник после заседания исполнительного комитета ФФФ, перед пресс-конференцией в штаб-квартире федерации.

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Зинедин Зидан сборная Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: Footmercato
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