Во Франции обошли потолок зарплаты для Зидана

Пока Зинедин Зидан принимает первые важные решения в качестве главного тренера сборной Франции, Французская футбольная федерация (ФФФ) также завершила деликатный вопрос за кулисами.

Контракт будущего тренера подписан. Этот решающий шаг позволяет ФФФ избежать нового потолка заработной платы в размере 450 000 евро брутто в год, установленного законом об управлении профессиональным спортом.

Поскольку на момент подписания указы еще не были опубликованы, федерации не потребуется запрашивать исключение у Министерства спорта. Этот выбор также позволит сохранить в тайне зарплату бывшего тренера «Реала», поскольку ожидается, что она значительно превысит порог, установленный новым законодательством.

Официальное подтверждение назначения Зинедина Зидана состоится во вторник после заседания исполнительного комитета ФФФ, перед пресс-конференцией в штаб-квартире федерации.