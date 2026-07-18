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  4. Зидану заблокировали путь в сборную Франции. Что происходит?
Франция
18 июля 2026, 01:32 |
680
0

Зидану заблокировали путь в сборную Франции. Что происходит?

Во Франции хотят внести изменения в закон, которые позволят Зинедину возглавить команду

18 июля 2026, 01:32 |
680
0
Зидану заблокировали путь в сборную Франции. Что происходит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Назначение легендарного Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции оказалось под угрозой из-за новых законодательных ограничений в отношении оплаты труда.

По информации источника, после завершения чемпионата мира 2026 года нынешний наставник французов Дидье Дешам покинет свой пост, а главным претендентом на его замену считается именно Зидан.

Впрочем, заключение контракта может осложнить новый закон, принятый во Франции. Он предусматривает, что максимальная годовая зарплата руководителей государственных промышленно-коммерческих учреждений не может превышать 450 тысяч евро до уплаты налогов. Под это ограничение в настоящее время подпадает и должность главного тренера национальной сборной. Отмечается, что эта сумма почти в десять раз меньше вознаграждения, которое получал Дидье Дешам.

Федерация футбола Франции надеется, что в законодательство будут внесены необходимые изменения, которые позволят предложить Зидану контракт с конкурентоспособной зарплатой. Для этого требуется одобрение министра спорта, молодежи и общественной жизни Франции Марины Феррари.

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Зинедин Зидан сборная Франции по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
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