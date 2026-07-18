Зидану заблокировали путь в сборную Франции. Что происходит?

Назначение легендарного Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции оказалось под угрозой из-за новых законодательных ограничений в отношении оплаты труда.

По информации источника, после завершения чемпионата мира 2026 года нынешний наставник французов Дидье Дешам покинет свой пост, а главным претендентом на его замену считается именно Зидан.

Впрочем, заключение контракта может осложнить новый закон, принятый во Франции. Он предусматривает, что максимальная годовая зарплата руководителей государственных промышленно-коммерческих учреждений не может превышать 450 тысяч евро до уплаты налогов. Под это ограничение в настоящее время подпадает и должность главного тренера национальной сборной. Отмечается, что эта сумма почти в десять раз меньше вознаграждения, которое получал Дидье Дешам.

Федерация футбола Франции надеется, что в законодательство будут внесены необходимые изменения, которые позволят предложить Зидану контракт с конкурентоспособной зарплатой. Для этого требуется одобрение министра спорта, молодежи и общественной жизни Франции Марины Феррари.