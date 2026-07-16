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  4. Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Чемпионат мира
16 июля 2026, 09:32 |
1235
0

Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»

Известный тренер – о поражении Франции от Испании

16 июля 2026, 09:32 |
1235
0
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Легендарный французский футболист Зинедин Зидан прокомментировал поражение сборной Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Это унижение. С тем уровнем таланта, который есть у Франции, нет никакого оправдания такому вылету. Испания больше этого хотела, лучше боролась и действовала гораздо умнее. Франция просто не была достаточно хороша.

Мне надоело слышать о том, насколько качественен этот состав. Талант ничего не значит, если ты не проявляешь смелость тогда, когда это больше всего нужно. Полуфинал чемпионата мира – это момент, когда легенды должны проявлять себя, а не исчезать.

Испания контролировала самые важные моменты, потому что Франция ей это позволила. Команда проиграла слишком много дуэлей, легко теряла мяч и выглядела так, будто ждала, что кто-то один спасёт её.

Не нужно винить неудачу, арбитра или тактику. Надо посмотреть на себя. Испания заслужила выход в финал, потому что была лучшей командой.

Когда ты надеваешь футболку Франции, ты представляешь целую страну. Сегодня не хватило характера, настойчивости и борьбы. На таком уровне чемпионаты мира выигрывает не только талант – их выигрывает характер. Испания его показала. Франция – нет», – подытожил Зидан.

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Зинедин Зидан сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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