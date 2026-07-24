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  4. Ди Мария: «Для меня ЧМ закончился победой Аргентины над Англией»
Чемпионат мира
24 июля 2026, 19:47 | Обновлено 24 июля 2026, 19:52
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Ди Мария: «Для меня ЧМ закончился победой Аргентины над Англией»

Легендарный аргентинец дал комментарий по результатам чемпионата мира для своей страны

24 июля 2026, 19:47 | Обновлено 24 июля 2026, 19:52
150
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Ди Мария: «Для меня ЧМ закончился победой Аргентины над Англией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария
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Бывший форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил выступление команды на мундиале 2026 года.

«Для меня чемпионат мира закончился победой Аргентины над Англией. Мы принесли стране огромную радость», – заявил ди Мария.

Аргентинцы одержали волевую победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира, а в решающем матче уступили Испании 0:1. Ди Мария выигрывал чемпионат мира четыре года назад.

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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