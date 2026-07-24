Ди Мария: «Для меня ЧМ закончился победой Аргентины над Англией»

Бывший форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил выступление команды на мундиале 2026 года.

«Для меня чемпионат мира закончился победой Аргентины над Англией. Мы принесли стране огромную радость», – заявил ди Мария.

Аргентинцы одержали волевую победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира, а в решающем матче уступили Испании 0:1. Ди Мария выигрывал чемпионат мира четыре года назад.