Анхель ДИ МАРИЯ: «Это безумие, гном!»
Анхель Ди Мария обозвал Лионеля Месси, но лучший футболист мира не обиделся
Бывший игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария шутливо поздравил бывшего партнера Лионеля Месси с очередным рекордом на чемпионате мира по футболу 2026 года. Дубль футболиста «Интер Майами» в матче с Австрией позволил Месси забить уже 18 голов на мундиалях и оторваться от недавнего рекордсмена Мирослава Клозе, у которого в активе 16 мячей.
«Это безумие, гном!» – написал Ди Мария в посте в соцсети, посвященном Лионелю Месси.
Друзья часто используют публичным троллинг. Ди Мария потешается над ростом товарища, а тот в ответ называет его «вермишелью».
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