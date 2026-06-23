Анхель ДИ МАРИЯ: «Это безумие, гном!»

Бывший игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария шутливо поздравил бывшего партнера Лионеля Месси с очередным рекордом на чемпионате мира по футболу 2026 года. Дубль футболиста «Интер Майами» в матче с Австрией позволил Месси забить уже 18 голов на мундиалях и оторваться от недавнего рекордсмена Мирослава Клозе, у которого в активе 16 мячей.

«Это безумие, гном!» – написал Ди Мария в посте в соцсети, посвященном Лионелю Месси.

Друзья часто используют публичным троллинг. Ди Мария потешается над ростом товарища, а тот в ответ называет его «вермишелью».