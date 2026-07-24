Гвардиола объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии

Итальянские функционеры активно работают над поиском тренера для национальной сборной. Паоло Мальдини с Леонардо предложили работу Карло Анчелотти и Пепу Гвардиоле, но получили отказ.

«Спасибо, для меня это большая честь, но сейчас мне не до этого», – так им ответил испанский специалист, который ушел из «Манчестер Сити» после 10 лет работы.

«Если я делаю работу, то на 100%», – как сообщается, сказал Гвардиола во время переговоров, подтвердив намерения взять перерыв.

В итоге главным фаворитом на должность главного тренера сборной Италии стал Андреа Пирло.