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  4. Гвардиола объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии
Италия
24 июля 2026, 19:22 |
492
0

Гвардиола объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии

Бывший тренер «Манчестер Сити» хочет отдохнуть

24 июля 2026, 19:22 |
492
0
Гвардиола объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Итальянские функционеры активно работают над поиском тренера для национальной сборной. Паоло Мальдини с Леонардо предложили работу Карло Анчелотти и Пепу Гвардиоле, но получили отказ.

«Спасибо, для меня это большая честь, но сейчас мне не до этого», – так им ответил испанский специалист, который ушел из «Манчестер Сити» после 10 лет работы.

«Если я делаю работу, то на 100%», – как сообщается, сказал Гвардиола во время переговоров, подтвердив намерения взять перерыв.

В итоге главным фаворитом на должность главного тренера сборной Италии стал Андреа Пирло.

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Пеп Гвардиола Паоло Мальдини сборная Италии по футболу Андреа Пирло
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
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