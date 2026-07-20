Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту

Италия рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Пепа Гвардиолу после того, как команда пропустила чемпионат мира этим летом.

Источник добавил, что разговор Гвардиолы с Итальянской футбольной федерацией (FIGC) длился всего «одну минуту», поскольку он намерен взять «как минимум» годичный перерыв в футболе после ухода из «Манчестер Сити» в мае.

В последние недели к окружению Гвардиолы обращались также представители трех других национальных команд, обсуждая возможность его перехода в международный футбол.

Италия трижды пропускала чемпионаты мира, включая 2018 и 2022 годы, и не смогла выйти из группового этапа в 2010 и 2014 годах, после того как в 2006 году в четвертый раз завоевала трофей.