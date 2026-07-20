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  4. Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Италия
20 июля 2026, 22:09 |
988
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Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту

Пеп Гвардиола не принял предложение федерации футбола Италии

20 июля 2026, 22:09 |
988
0
Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Италия рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Пепа Гвардиолу после того, как команда пропустила чемпионат мира этим летом.

Источник добавил, что разговор Гвардиолы с Итальянской футбольной федерацией (FIGC) длился всего «одну минуту», поскольку он намерен взять «как минимум» годичный перерыв в футболе после ухода из «Манчестер Сити» в мае.

В последние недели к окружению Гвардиолы обращались также представители трех других национальных команд, обсуждая возможность его перехода в международный футбол.

Италия трижды пропускала чемпионаты мира, включая 2018 и 2022 годы, и не смогла выйти из группового этапа в 2010 и 2014 годах, после того как в 2006 году в четвертый раз завоевала трофей.

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Пеп Гвардиола сборная Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: ESPN
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