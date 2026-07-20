Италия провела переговоры с Гвардиолой. Они длились одну минуту
Пеп Гвардиола не принял предложение федерации футбола Италии
Италия рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Пепа Гвардиолу после того, как команда пропустила чемпионат мира этим летом.
Источник добавил, что разговор Гвардиолы с Итальянской футбольной федерацией (FIGC) длился всего «одну минуту», поскольку он намерен взять «как минимум» годичный перерыв в футболе после ухода из «Манчестер Сити» в мае.
В последние недели к окружению Гвардиолы обращались также представители трех других национальных команд, обсуждая возможность его перехода в международный футбол.
Италия трижды пропускала чемпионаты мира, включая 2018 и 2022 годы, и не смогла выйти из группового этапа в 2010 и 2014 годах, после того как в 2006 году в четвертый раз завоевала трофей.
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