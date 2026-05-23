  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет слов. Что я могу сказать?»
23 мая 2026, 11:11 | Обновлено 23 мая 2026, 11:47
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет слов. Что я могу сказать?»

Коуч рассказал об уходе из Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе. Специалист тепло простился с «горожанами».

– Сейчас – отдых. В ближайшее время у меня нет планов тренировать, иначе я остался бы здесь. Мне нужно немного отстраниться. Я некоторое время не буду тренировать.

– В клубе сообщили, что Вы станете глобальным послом City Football Group. Что это означает и означает ли это, что вы больше не будете тренером?

– Мы поговорили, и я сказал, что хотел бы и дальше быть частью этого клуба. Не как тренер, я не буду принимать никаких решений, но буду представлять этот клуб, и если они будут нуждаться, чтобы я что-то сделал в одном из многих клубов группы, то буду там.

Мне нравится идея оставаться частью этого клуба в другой роли. Не в ежедневных решениях или в центре внимания, а всегда за кулисами, но я хотел бы быть частью этого.

– Клуб объявил, что Северную трибуну переименуют в трибуну имени Пепа Гвардиолы. Какие у вас от этого ощущения?

– У меня не хватает слов. Что я могу сказать? Хальдон [аль Мубарак, владелец City Football Group – прим. ред.] позвонил мне утром и сообщил, что клуб принял такое решение. Я сказал: «Без проблем».

Мне нравится мнение, что моя энергетика или дух останутся здесь навсегда. В трудные моменты, когда кто-нибудь посмотрит туда и увидит Пепа, я пришлю свою энергию команде и клубу. Это одна из самых больших почестей, которую я мог получить.

Я просто хочу сказать огромное спасибо клубу за то, что он сделал для меня. В воскресенье сюда приедет мой отец, ему 94 года, и он придет посмотреть матч. Для меня невероятная честь, что его имя будет здесь, в этом прекрасном месте. У меня нет слов, – сказал Гвардиола.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
Йде стежкою Ю.Клоппа.
