Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Представители Ильи вели переговоры с «Ливерпулем»
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может уже этим летом покинуть ПСЖ.
По информации французского источника foot01, «Ливерпуль» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста.
Сообщается, что в последние недели представители игрока предлагали кандидатуру украинца мерсисайдскому клубу и провели переговоры. Интерес «красных» неслучаен, ведь главный тренер команды хорошо знаком с возможностями Забарного ещё по совместной работе в английской Премьер-лиге.
Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.
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