Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может уже этим летом покинуть ПСЖ.

По информации французского источника foot01, «Ливерпуль» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста.

Сообщается, что в последние недели представители игрока предлагали кандидатуру украинца мерсисайдскому клубу и провели переговоры. Интерес «красных» неслучаен, ведь главный тренер команды хорошо знаком с возможностями Забарного ещё по совместной работе в английской Премьер-лиге.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.