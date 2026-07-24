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Англия
24 июля 2026, 22:42 | Обновлено 24 июля 2026, 23:00
3186
3

Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ

Представители Ильи вели переговоры с «Ливерпулем»

24 июля 2026, 22:42 | Обновлено 24 июля 2026, 23:00
3186
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Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может уже этим летом покинуть ПСЖ.

По информации французского источника foot01, «Ливерпуль» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста.

Сообщается, что в последние недели представители игрока предлагали кандидатуру украинца мерсисайдскому клубу и провели переговоры. Интерес «красных» неслучаен, ведь главный тренер команды хорошо знаком с возможностями Забарного ещё по совместной работе в английской Премьер-лиге.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.

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Ливерпуль трансферы Андони Ираола ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
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Комментарии 3
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Чому не Трабзонспор? ))
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+1
вижу Олійченко - статью не читаю
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+1
Сначала развод и свадьба с болотным сафоновым. Такие ближайшие плана у дырявого сепара забарного... Love conquers all...
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-3
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