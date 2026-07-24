Судаков и Трубин узнали свои оценки после поражения Бенфики в Лиге Европы

Португальская «Бенфика» неудачно стартовала в квалификации Лиги Европы – лиссабонский клуб на выезде уступил швейцарскому «Санкт-Галлену» со счетом 0:1.

Португальская пресса оценила игру, в частности, и футболистов сборной Украины, которые провели на поле 90 минут – голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова:

«Трубин – 5 баллов из 10. Во время вывода мяча несколько раз рисковал, чтобы добить его до предела штрафной соперника, но почти всегда без особого успеха.

В первом тайме ему не пришлось особенно напрягаться, но остается чувство, что он мог бы действовать лучше во время гола Бальде. Вскоре вратарь реабилитировался, сделав великолепный сейв в ситуации «один на один» против того же Бальде.

Судаков – 4 балла из 10. Ему хватает таланта, но он все еще должен многому научиться в плане агрессивности и боевого духа, которых требуют на таком уровне соревнований.

Судакову нужно пространство, чтобы продумать игру, но соперники не оставили никакого шанса, несколько раз сбивая его на землю грубыми подкатами. Лишь один мощный удар в начале второго тайма заставил соперника устремиться к перекладине.

Это слишком мало для того, кто носит на спине номер 10», – остались недовольны эксперты.