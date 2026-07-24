Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков и Трубин узнали свои оценки после поражения Бенфики в Лиге Европы
Лига Европы
24 июля 2026, 14:41 | Обновлено 24 июля 2026, 14:54
888
3

Судаков и Трубин узнали свои оценки после поражения Бенфики в Лиге Европы

«Орлы» стали автором сенсации, уступив в противостоянии со швейцарским «Санкт-Галленом»

24 июля 2026, 14:41 | Обновлено 24 июля 2026, 14:54
888
3 Comments
Судаков и Трубин узнали свои оценки после поражения Бенфики в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальская «Бенфика» неудачно стартовала в квалификации Лиги Европы – лиссабонский клуб на выезде уступил швейцарскому «Санкт-Галлену» со счетом 0:1.

Португальская пресса оценила игру, в частности, и футболистов сборной Украины, которые провели на поле 90 минут – голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова:

«Трубин – 5 баллов из 10. Во время вывода мяча несколько раз рисковал, чтобы добить его до предела штрафной соперника, но почти всегда без особого успеха.

В первом тайме ему не пришлось особенно напрягаться, но остается чувство, что он мог бы действовать лучше во время гола Бальде. Вскоре вратарь реабилитировался, сделав великолепный сейв в ситуации «один на один» против того же Бальде.

Судаков – 4 балла из 10. Ему хватает таланта, но он все еще должен многому научиться в плане агрессивности и боевого духа, которых требуют на таком уровне соревнований.

Судакову нужно пространство, чтобы продумать игру, но соперники не оставили никакого шанса, несколько раз сбивая его на землю грубыми подкатами. Лишь один мощный удар в начале второго тайма заставил соперника устремиться к перекладине.

Это слишком мало для того, кто носит на спине номер 10», – остались недовольны эксперты.

По теме:
Украинцы 10-й раз проиграли грекам в еврокубках
Экс-игрок сборной Украины: «Главное, что наши команды остаются в игре»
Украинцы забили 50-й мяч грекам в еврокубках
Лига Европы Санкт-Галлен Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Бокс | 24 июля 2026, 00:08 0
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»

Украинец – о поединке Фьюри с Джошуа

Игрок сборной Аргентины: «Испания была сильнее. Все справедливо»
Футбол | 24 июля 2026, 14:31 2
Игрок сборной Аргентины: «Испания была сильнее. Все справедливо»
Игрок сборной Аргентины: «Испания была сильнее. Все справедливо»

Паредес не оспаривает итог финала ЧМ-2026

Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 18:26
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа
Футбол | 24.07.2026, 12:21
Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа
Известный эксперт объяснил, почему Динамо потерпело поражение от ПАОКа
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Футбол | 23.07.2026, 23:00
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Устроили феерию. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Судаков зміни номер і ніхто не буде критикувати
Ответить
+1
Маур не дает ему играть....
Ну вот дали
Ответить
0
Не треба нічого змінювати.Потрібно просто ухвалити рішення - покінчити з футболом і на бзвп
Ответить
-1
Популярные новости
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 2
Футбол
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 3
Бокс
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
23.07.2026, 07:34 11
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
23.07.2026, 06:02 1
Бокс
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Известно место Усика в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
23.07.2026, 07:43 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем