Лига Европы24 июля 2026, 13:01 | Обновлено 24 июля 2026, 13:17
122
1
Игра с ПАОКом стала юбилейной для Николая Шапаренко
Полузащитник киевлян провел 250-й матч в клубной карьере
24 июля 2026, 13:01 | Обновлено 24 июля 2026, 13:17
122
Подпишитесь на новости Sport.ua
Поединок с ПАОКом (2:3) стал 250-м в клубной карьере 27-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 164 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 67 – в еврокубках, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 248 матчей Николай провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».
На рубеж «250» Шапаренко вышел через 11 лет 109 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» в УПЛ (2:6).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 июля 2026, 09:35 0
Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове
Футбол | 24 июля 2026, 06:58 1
Футболист стремится к переходу в «Реал»
Футбол | 24.07.2026, 10:10
Футбол | 23.07.2026, 23:00
Футбол | 24.07.2026, 11:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
а он разве играл?
Популярные новости
22.07.2026, 08:50 14
23.07.2026, 05:50 3
22.07.2026, 10:10 10
22.07.2026, 19:22 8
23.07.2026, 05:32 3
22.07.2026, 14:21 8
23.07.2026, 23:31 13
23.07.2026, 11:56 9