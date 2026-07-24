Игра с ПАОКом стала юбилейной для Николая Шапаренко

Поединок с ПАОКом (2:3) стал 250-м в клубной карьере 27-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 164 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 67 – в еврокубках, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 248 матчей Николай провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».

На рубеж «250» Шапаренко вышел через 11 лет 109 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» в УПЛ (2:6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ