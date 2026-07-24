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Лига Европы
24 июля 2026, 13:01 | Обновлено 24 июля 2026, 13:17
122
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Игра с ПАОКом стала юбилейной для Николая Шапаренко

Полузащитник киевлян провел 250-й матч в клубной карьере

24 июля 2026, 13:01 | Обновлено 24 июля 2026, 13:17
122
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Игра с ПАОКом стала юбилейной для Николая Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко
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Поединок с ПАОКом (2:3) стал 250-м в клубной карьере 27-летнего полузащитника бело-синих Николая Шапаренко. 164 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 67 – в еврокубках, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 248 матчей Николай провел за «Динамо» и 2 – за «Мариуполь».

На рубеж «250» Шапаренко вышел через 11 лет 109 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с «Шахтером» в УПЛ (2:6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта Николай Шапаренко Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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а он разве играл?
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