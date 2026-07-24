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Лига Европы
24 июля 2026, 12:44 | Обновлено 24 июля 2026, 12:50
712
0

Буяльский составил компанию Шовковскому, Гусеву и Ярмоленко

33-летний хавбек провел 400-й матч за «Динамо»

24 июля 2026, 12:44 | Обновлено 24 июля 2026, 12:50
712
0
Буяльский составил компанию Шовковскому, Гусеву и Ярмоленко
ФК Динамо
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Поединок с ПАОКом (2:3) оказался 400-м в динамовской карьере 33-летнего полузащитника Виталия Буяльского. Он стал 8-м игроком киевлян за всю историю, достигшим этого рубежа, в том числе 4-м после Александра Шовковского, Олега Гусева и Андрея Ярмоленко – за годы независимости.

266 встреч Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 98 – в еврокубках (44 – в Лиге чемпионов, 47 – в Лиге Европы, 7 – в Лиге конференций), 30 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 400» Буяльскому понадобилось 14 лет 315 дней, начиная с дебюта, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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