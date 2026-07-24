Украинский тренер: «Это несколько странное решение Ротаня. Я не понял...»

Украинский тренер Олег Федорчук не понял, почему в старте Полесья на первый матч против Гента (3:3) в матче квалификационного раунда Лиги конференций вышел Георгий Бущан.

– Какая проблема на поверхности у Полесья?

– У Полесья тоже не очень надежный центр защиты и есть вопросы к вратарской позиции.

– Где против Копенгагена в первой игре сыграл Бущан и «съел» сразу три гола.

– Бущан в старте? Да, несколько странно. Появление Георгия на поле с первой минуты я не очень понял. Да ведь он весь прошлый сезон просидел в запасе, пару раз выходил на поле.

Понимаешь, футболиста можно хорошо подготовить физически и тактически, но игровой тонус и ощущение игры привить во время сборов невозможно. Любой футболист, долго не имеющий полноценной игровой практики, теряет уверенность в собственных силах. Это элементарная психология, – сказал Федорчук.