Украинский тренер: «Это несколько странное решение Ротаня. Я не понял...»
Олег Федорчук не понял, почему в старте Полесья вышел Георгий Бущан
Украинский тренер Олег Федорчук не понял, почему в старте Полесья на первый матч против Гента (3:3) в матче квалификационного раунда Лиги конференций вышел Георгий Бущан.
– Какая проблема на поверхности у Полесья?
– У Полесья тоже не очень надежный центр защиты и есть вопросы к вратарской позиции.
– Где против Копенгагена в первой игре сыграл Бущан и «съел» сразу три гола.
– Бущан в старте? Да, несколько странно. Появление Георгия на поле с первой минуты я не очень понял. Да ведь он весь прошлый сезон просидел в запасе, пару раз выходил на поле.
Понимаешь, футболиста можно хорошо подготовить физически и тактически, но игровой тонус и ощущение игры привить во время сборов невозможно. Любой футболист, долго не имеющий полноценной игровой практики, теряет уверенность в собственных силах. Это элементарная психология, – сказал Федорчук.
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