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  4. Саленко отреагировал на поражение Динамо в Лиге Европы от ПАОКа
Украина. Премьер лига
24 июля 2026, 10:19 | Обновлено 24 июля 2026, 10:21
785
0

Саленко отреагировал на поражение Динамо в Лиге Европы от ПАОКа

Авторитетный в прошлом форвард считает, что у киевлян мало шансов на общую победу

24 июля 2026, 10:19 | Обновлено 24 июля 2026, 10:21
785
0
Саленко отреагировал на поражение Динамо в Лиге Европы от ПАОКа
Динамо
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Вчера, 23 июля «Динамо» уступило ПАОКу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы (2:3), что заметно усложняет для киевлян задачу выхода в следующий этап этого турнира. Свои впечатлениями после этой игры с поделился известный в прошлом форвард Олег Саленко.

– Забитый быстрый мяч сыграл с «Динамо» злую шутку, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Поскольку практически сразу команда начала садиться к своим воротам. В таких случаях победа рано или поздно уйдет, учитывая проблемы в обороне. Почему так начали играть киевляне, вопрос не ко мне. В первые минуты игра давалась, поэтому нужно было добивать противника.

Понятно, что после трех забитых мячей уже ПАОК отошел к своим воротам, им большего и не нужно было. Второй гол динамовцы забили, могли еще это делать. Опять же, так нужно было действовать с первых минут. Противник быстро нашел слабые места и реализовал свои моменты, в отличие от нашей команды.

Перспективы перед ответным матчем не радужные, учитывая, что игра пройдет в Греции при поддержке местных трибун. Тем не менее, надежда умирает последней. Для того, чтобы перевести игру в овертайм, достаточно одного забитого мяча.

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Олег Саленко Динамо Киев Лига Европы ПАОК Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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