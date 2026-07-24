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Чемпионат мира
24 июля 2026, 10:51 |
1580
0

Легенда сборной Аргентины объявил о завершении международной карьеры

Николас Отаменди провел 139 матчей и защищал цвета своей страны в течении долгих 17 лет

24 июля 2026, 10:51 |
1580
0
Легенда сборной Аргентины объявил о завершении международной карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди
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Опытный 38-летний защитник Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в составе сборной Аргентины после чемпионата мира, где его команда завоевала серебро.

«Сегодня мне предстоит написать самые трудные слова за всю мою карьеру. Я мечтал носить футболку сборной Аргентины с самого раннего детства; это была величайшая привилегия, которую мне подарил футбол.

Судьба распорядилась так, что моим последним матчем стал финал чемпионата мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что эта команда отдала все силы до последней секунды.

Я прощаюсь с чувством удовлетворения от того, что оставил на поле всё. Я никогда не сдерживал себя, никогда не переставал верить и никогда не переставал чувствовать эту футболку как величайшую честь в моей жизни.

Спасибо аргентинским болельщикам. Спасибо за вашу безусловную любовь, за каждый флаг, за каждую песню, за то, что были с нами в хорошие времена и, прежде всего, в самые трудные.

Спасибо моей семье. Они были моим убежищем в каждом падении и моей силой в каждом испытании. Они пережили расстояния, разлуку, слезы и разочарования.

И тем, кто продолжает носить эту форму сегодня, я хочу сказать от всего сердца: никогда не переставайте верить. Будут удары, которые кажутся непреодолимыми, но эта форма всегда вознаграждает тех, кто защищает ее со смирением, самопожертвованием и любовью.

Сегодня я прощаюсь с национальной сборной Аргентины, но с огромной гордостью за то, что представлял свою страну. Потому что титулы – это часть истории, но любовь к этим цветам длится всю жизнь.

Спасибо, Аргентина. Спасибо, что позволили мне осуществить мою мечту стать чемпионом мира и носить самую красивую футболку в мире. Прощай, сборная», – написал Отаменди.

Футболист защищал цвета сборной Аргентины в течении 17 (!) лет, провел 139 матчей и забил восемь голов. Отаменди занимает пятое место в истории страны по количеству сыгранных поединков.

В составе аргентинской команды Отаменди стал чемпионом мира (2022), дважды побеждал на Кубке Америки (2021, 2024) и стал победителем Финалиссимы (2022).

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Николай Тытюк Источник: Instagram
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