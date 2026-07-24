Суперкомпьютер оценил шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы

В четверг, 23 июля, состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» потерпело поражение от греческого ПАОКа со счетом 2:3.

Аналитический портал Football Meets Data провел несколько тысяч симуляций, чтобы оценить шансы украинской команды победить соперника во второй игре и завоевать путевку в третий раунд.

По данным суперкомпьютера, вероятность прохода «Динамо» составляет всего 11% – ответный матч состоится 30 июля на арене «Toumba Stadium», который вмещает 28 701 зрителя.

Среди других пар стоит выделить португальскую «Бенфику», которая считается фаворитом в противостоянии со швейцарским «Санкт-Галленом», несмотря на выездное поражение 1:2.

Фактически обеспечил себе путевку в следующий раунд израильский «Маккаби» Тель-Авив, который на выезде уничтожил молдавский «Шериф» (5:0) и теперь имеет практически стопроцентные шансы на проход.

Шансы участников второго раунда Лиги Европы на выход в следующую стадию: