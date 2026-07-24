Известный тренер похвалил ЛНЗ за матч против Гента в Лиге конференций

Бывший тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб поделился эмоциями от игры «фиолетовых» против бельгийского Гента (0:0) в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций.

– Хочется услышать ваше мнение по поводу дебютного поединка ЛНЗ в еврокубках. Сбылись ли ваши ожидания от игры с Гентом?

– Я так скажу: абсолютно целостной картины по игре ЛНЗ у меня нет, ведь слишком много украинского футбола транслировалось вечером. Было тяжело за всем практически одновременно наблюдать. Сначала я следил за матчем Динамо, потом было интересно посмотреть, как Полесье будет играть с Копенгагеном, ну а ЛНЗ оставил, так сказать, на десерт.

– С того, что увидели, что можете отметить по игре команды Пономарева?

– Прежде всего – очень большое желание. Системной игры пока в ЛНЗ не просматривалось, но это в принципе ожидаемо, поскольку в команде большая группа новичков. В любом футбольном коллективе командная игра не строится мгновенно. Однако очень важно, что ЛНЗ в своем дебюте в еврокубках психологически не сломалось под натиском более опытного соперника, имеющего гораздо больший опыт выступлений в Европе.

– Какой позитив вообще можете выделить из увиденного в матче ЛНЗ с Гентом? Можно сказать, что в игре было все-таки много хаоса?

– Игра действительно была несколько хаотичной. Но вы знаете, что мне понравилось? То, как команда играла до последних минут. Самоотдача и желание были на 120 процентов у каждого. Даже те игроки, кто выходил на замену или получал какие-либо повреждения, все равно возвращались в игру, сражались, навязывали борьбу на каждом клочке поля. Потому шансы остаются. Следует учитывать, что это и первая игра обновленного ЛНЗ в этом сезоне. Будет интересно посмотреть, как сложится ответный матч в Бельгии.

– По силам ли ЛНЗ пройти более опытного и именитого соперника в своем дебютном еврокубковом сезоне и выйти в третий раунд Лиги конференций?

– А почему бы и нет? Любая игра на выбывание состоит из четырех таймов. Первые два тайма завершились со счетом 0:0. Остаются еще два тайма на выезде в Бельгию. Но там будет немного другая игра. Наверное, будет отличаться качество газона, мяч будет ходить быстрее. По тому, что я увидел по телевизионной картинке, поле в Плоцке в первом матче было не слишком высокого качества, – сказал Дулуб.