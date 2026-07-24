Тренер Гента: «Матч с ЛНЗ? У нас были проблемы, но я все же доволен...»

Главный тренер бельгийского Гента Рик де Мил поделился эмоциями после первого матча против ЛНЗ (0:0) в квалификационном раунде Лиги конференций.

«Я считаю, что у нас, безусловно, были моменты. С другой стороны, я все же доволен тем, что нам удалось сберечь свои ворота «сухими». Первые 25 минут игры были неудовлетворительны.

У нас были проблемы на правом фланге. Слаженность между Нгомом и Гооре, игравшим на менее привычной для себя позиции, была недостаточной.

Поэтому мы не могли оказывать достаточное давление вперед с того фланга и стояли слишком низко. А это, в свою очередь, приводит к тому, что легче терять мяч. На европейской арене нужно быть эффективным. Если бы мы реализовали свои моменты, ситуация выглядела бы совсем по-иному.

Ответный матч? Пройдет неделя. И на тренировках мы можем сделать новые шаги вперед. Перед этим противостоянием мы говорили, что мы хотим продолжать [выступления]. И это, конечно, не изменилось.

Я тоже увидел положительные моменты. С Берджесом в команде сразу появилось гораздо большее лидерство. Наш молодой нападающий в определенные моменты прекрасно проявил себя», – сказал де Мил.