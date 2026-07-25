Рекорд! ФИФА объявила, сколько Испания заработала за победу на ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 стал самым прибыльным в истории турнира. Общий призовой фонд и распределительный пакет ФИФА составили рекордные 727 миллионов долларов.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании, которая получила 50 миллионов долларов за победу. Финалист турнира Аргентина заработала 33 миллиона долларов, а Англия, завоевавшая бронзовые медали после победы над Францией в матче за третье место, получила 29 миллионов долларов.

Для сравнения: на континентальных турнирах суммы значительно меньше. Победитель Кубка африканских наций-2025 получил 10 миллионов долларов, тогда как финалист заработал 4 миллиона, а полуфиналисты – по 2,5 миллиона долларов.

На Евро-2024 сборная Испании за победу получила 28,25 миллиона евро, а Англия как финалист – 24,25 миллиона евро.