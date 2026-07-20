Определен лучший игрок в истории чемпионата мира. Это не Месси и Марадона
Наибольшее признание досталось Пеле
Известное футбольное издание Goal опубликовало рейтинг 10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира.
На первом месте оказался бразилец Пеле, который остается единственным трёхкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970).
Второе место занял аргентинец Лионель Месси, который выиграл ЧМ-2022 и дважды признавался лучшим игроком турнира. Тройку лучших замыкает ещё один легендарный аргентинец – Диего Марадона.
В первую пятерку также вошли двукратные обладатели титула Роналдо и Франц Беккенбауэр.
Десятка лучших футболистов в истории чемпионата мира
- Пеле (Бразилия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Роналдо (Бразилия)
- Франц Беккенбауэр (Германия)
- Кафу (Бразилия)
- Герд Мюллер (Германия)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Мирослав Клозе (Германия)
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