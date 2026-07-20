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Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:15 |
679
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Определен лучший игрок в истории чемпионата мира. Это не Месси и Марадона

Наибольшее признание досталось Пеле

20 июля 2026, 23:15 |
679
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Определен лучший игрок в истории чемпионата мира. Это не Месси и Марадона
Goal.com
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Известное футбольное издание Goal опубликовало рейтинг 10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

На первом месте оказался бразилец Пеле, который остается единственным трёхкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Второе место занял аргентинец Лионель Месси, который выиграл ЧМ-2022 и дважды признавался лучшим игроком турнира. Тройку лучших замыкает ещё один легендарный аргентинец – Диего Марадона.

В первую пятерку также вошли двукратные обладатели титула Роналдо и Франц Беккенбауэр.

Десятка лучших футболистов в истории чемпионата мира

  1. Пеле (Бразилия)
  2. Лионель Месси (Аргентина)
  3. Диего Марадона (Аргентина)
  4. Роналдо (Бразилия)
  5. Франц Беккенбауэр (Германия)
  6. Кафу (Бразилия)
  7. Герд Мюллер (Германия)
  8. Килиан Мбаппе (Франция)
  9. Зинедин Зидан (Франция)
  10. Мирослав Клозе (Германия)
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Goal.com чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу рейтинг Лионель Месси Диего Марадона Роналдо Франц Беккенбауэр
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
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Пеле это гений 
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