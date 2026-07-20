Определен лучший игрок в истории чемпионата мира. Это не Месси и Марадона

Известное футбольное издание Goal опубликовало рейтинг 10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

На первом месте оказался бразилец Пеле, который остается единственным трёхкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Второе место занял аргентинец Лионель Месси, который выиграл ЧМ-2022 и дважды признавался лучшим игроком турнира. Тройку лучших замыкает ещё один легендарный аргентинец – Диего Марадона.

В первую пятерку также вошли двукратные обладатели титула Роналдо и Франц Беккенбауэр.

Десятка лучших футболистов в истории чемпионата мира