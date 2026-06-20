Обновлен рейтинг Золотого мяча после хет-трика Месси на ЧМ-2026. Кто лидер?

Авторитетный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» после начала чемпионата мира 2026 года.

Лидером списка стал вингер ПСЖ Усман Дембеле. Француз провёл впечатляющий сезон, во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов в составе парижского клуба и отличился забитым мячом в финальном матче турнира.

На второй строчке расположился нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ставший лучшим бомбардиром Бундеслиги. Третье место занял молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который продолжает поражать своей игрой на высшем уровне.

В десятку фаворитов также вошел капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Обладатель восьми «Золотых мячей» замкнул топ-10 после яркого старта на ЧМ-2026, где уже успел оформить хет-трик.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг «Золотого мяча»