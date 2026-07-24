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Лига конференций
24 июля 2026, 15:11 | Обновлено 24 июля 2026, 16:05
322
0

В Полесье выбрали лучшего игрока матча против Копенгагена

Леандру Андраде поразил фанатов своей игрой

24 июля 2026, 15:11 | Обновлено 24 июля 2026, 16:05
322
0
В Полесье выбрали лучшего игрока матча против Копенгагена
ФК Полесье. Леандру Андраде
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Житомирское «Полесье» провело голосование на звание лучшего игрока матча против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Команды в Кошице выдали голевую феерию, но интригу отложили на ответный матч – 3:3.

По мнению фанатов «Полесья», лучше всех в поединке проявил себя дебютант Леандру Андраде (28,4%).

Позади него остались два украинца: автор ассиста Александр Назаренко (15%) и автор первого гола «волков» в сезоне – Игорь Краснопир (14%).

Вторая встреча между командами состоится 29 июля в Копенгагене.

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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген Леандру Андраде Александр Назаренко (футболист) Игорь Краснопир
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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