В Полесье выбрали лучшего игрока матча против Копенгагена
Леандру Андраде поразил фанатов своей игрой
Житомирское «Полесье» провело голосование на звание лучшего игрока матча против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
Команды в Кошице выдали голевую феерию, но интригу отложили на ответный матч – 3:3.
По мнению фанатов «Полесья», лучше всех в поединке проявил себя дебютант Леандру Андраде (28,4%).
Позади него остались два украинца: автор ассиста Александр Назаренко (15%) и автор первого гола «волков» в сезоне – Игорь Краснопир (14%).
Вторая встреча между командами состоится 29 июля в Копенгагене.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут боксерский вечер во Львове
Надежда потеряна?