В Полесье выбрали лучшего игрока матча против Копенгагена

Житомирское «Полесье» провело голосование на звание лучшего игрока матча против «Копенгагена» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Команды в Кошице выдали голевую феерию, но интригу отложили на ответный матч – 3:3.

По мнению фанатов «Полесья», лучше всех в поединке проявил себя дебютант Леандру Андраде (28,4%).

Позади него остались два украинца: автор ассиста Александр Назаренко (15%) и автор первого гола «волков» в сезоне – Игорь Краснопир (14%).

Вторая встреча между командами состоится 29 июля в Копенгагене.