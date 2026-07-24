Ротань назвав главную проблему Полесья в еврокубках
Команда сыграла в яркую ничью с Копенгагеном
Наставник Полесья Руслан Ротань назвал ошибки в обороне главной проблемой команды после ничьей 3:3 с Копенгагеном в квалификации Лиги конференций.
«Мы создали много моментов, но некоторых аспектов не хватило. Нужно понимать, что второй матч таким не будет. Так много моментов не будет, потому что и мы, и они проанализируем друг друга».
«Ясно, что, к сожалению, в обороне повторяются ошибки, которые нужно исправить. Нас за это наказывают. В каждом матче есть ошибки в обороне, и мы должны иначе сыграть в обороне», – сказал Ротань.
Ответный матч пройдет через неделю в Дании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец – о поединке Фьюри с Джошуа
Вячеслав Заховайло уверен, что уровень футболистов не соответствует уровню клуба