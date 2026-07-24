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Кубок конфедераций
24 июля 2026, 16:05 | Обновлено 24 июля 2026, 16:31
1292
0

Ротань назвав главную проблему Полесья в еврокубках

Команда сыграла в яркую ничью с Копенгагеном

24 июля 2026, 16:05 | Обновлено 24 июля 2026, 16:31
1292
0
Ротань назвав главную проблему Полесья в еврокубках
ФК Полесье
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Наставник Полесья Руслан Ротань назвал ошибки в обороне главной проблемой команды после ничьей 3:3 с Копенгагеном в квалификации Лиги конференций.

«Мы создали много моментов, но некоторых аспектов не хватило. Нужно понимать, что второй матч таким не будет. Так много моментов не будет, потому что и мы, и они проанализируем друг друга».

«Ясно, что, к сожалению, в обороне повторяются ошибки, которые нужно исправить. Нас за это наказывают. В каждом матче есть ошибки в обороне, и мы должны иначе сыграть в обороне», – сказал Ротань.

Ответный матч пройдет через неделю в Дании.

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Полесье Житомир Руслан Ротань Лига конференций Динамо - Копенгаген
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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