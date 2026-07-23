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Молодежные турниры
23 июля 2026, 23:50 |
175
0

Валентин СЛЮСАР: «Это уже не уровень U-19»

Главный тренер «Оболони» U-21 поделился впечатлениями от предсезонных сборов

23 июля 2026, 23:50 |
175
0
Валентин СЛЮСАР: «Это уже не уровень U-19»
ФК Оболонь Киев
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Главный тренер молодежной команды киевской «Оболони» U-21 Валентин Слюсар поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

— Через две недели стартует чемпионат Украины U-21. На чем сейчас сосредоточена команда?

— Через две недели уже начнется чемпионат, поэтому сейчас все наши мысли направлены на подготовку к официальным матчам. В субботу проведем двустороннюю игру с первой командой. Планировали сыграть ещё один контрольный матч в среду, но из-за нескольких травм в составе решили не рисковать здоровьем футболистов. Вместо этого будем работать по недельному циклу, как это будет уже во время чемпионата, чтобы качественно подготовиться к игре с первой командой. Не хотим, чтобы перед стартом сезона кто-то из ребят выбыл из-за травмы.

— В команде уже появились новые футболисты. Учитывая, что U-21 тесно связана с первой командой, как происходит усиление состава? Стоит ли ожидать еще новых лиц?

— Уже есть игроки, которых мы подписали, также есть футболисты, которые находятся на просмотре. Трансферное окно ещё открыто, поэтому, думаю, новые лица ещё появятся. Селекция — это непрерывный процесс, который длится постоянно.

— Сегодня команда провела очень интенсивную тренировку. На чём сейчас делаете главный акцент в подготовке к чемпионату?

— Сегодня мы работали над развитием скоростно-силовых качеств, поэтому тренировка была довольно интенсивной. Ребятам непросто, но мы постепенно адаптируем их к нагрузкам взрослого футбола. Это уже не уровень U-19. В чемпионате U-21 соперниками будут более старшие и физически сильные футболисты, поэтому и требования к подготовке значительно выше. Именно к этому мы сейчас и готовим команду.

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Валентин Слюсар учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу U-21 Оболонь Киев
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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