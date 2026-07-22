Генеральный директор Оболони: «Никто не обратил внимания на наше мнение»

Генеральный директор «Оболони» Александр Ризниченко рассказал об итогах собрания клубов УПЛ, на котором обсуждался лимит легионеров на следующий сезон.

– Все равно последнее слово за Исполкомом УАФ. Исполком может принять решение или оставить то, которое они уже утвердили.

– Были ли какие-то дискуссии среди клубов по этому вопросу?

– Дискуссии были, и это хорошо, что они есть. Хуже, когда нет дискуссий. У кого-то один взгляд, у кого-то – другой, кто-то вообще воздержался от голосования и молчит. Но все пришли к единому выводу – последнее слово будет за Исполкомом.

Когда мы утверждали договор между УАФ и УПЛ по поводу легионеров, мы проголосовали за то, чтобы осталось 150 тысяч гривен за регистрацию легионера. Но на Исполкоме было принято 400 тысяч – никто на наше мнение не обратил внимания.

Поэтому сегодня проголосовали, приняли, но кто имеет какое-то влияние на Исполком, чтобы было принято решение, – мы этого никогда не узнаем.

Ранее Исполком УАФ утвердил новый лимит на легионеров, согласно которому на поле должно находиться как минимум три украинца, а игрок из ЕС не считается легионером. В то же время ряд клубов хочет оставить предыдущий вариант лимита, по которому на поле должны были находиться четыре украинца.