Шахтер не делал предложений по трансферу Зе Лукаса, но следит за ним

Накануне в бразильских СМИ появилась новость о том, что «Шахтер» близок к подписанию 18-летнего опорного полузащитника «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.

Однако, по данным Portal Cruzeiro Notícias, эта информация не соответствует действительности и «Шахтер», равно как и еще один претендент на хавбека из Европы – клуб из Франции – пока не делал официальных предложений по футболисту.

В настоящий момент наиболее явными претендентами на трансфер Зе Лукаса являются бразильские «Фламенго» и «Крузейро», но оба эти клуба пока не готовы предложить «Спорт Ресифи» ту компенсацию, которая бы могла удовлетворить нынешнего работодателя опорника.

При этом, «Шахтер» и французский клуб в последние дни действительно общались с боссами «Спорт Ресифи» по Зе Лукасу, но до предложений дело так и не дошло.

На портале Transfermarkt Зе Лукас оценивается в 8 миллионов евро, несмотря на то, что «Спорт Ресифи» ныне выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии.