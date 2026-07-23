Переговоры близки к завершению. Шахтер может подписать опорника из Бразилии

«Шахтер» может подписать опорного полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.

Как сообщает Flazoeiro, переговоры по 18-летнему бразильцу близки к завершению.

«Шахтер» активно включился в борьбу за подписание игрока в последние часы, а сам футболист и его окружение положительно оценивают возможность перехода в украинский клуб.

Кроме украинского клуба, на игрока претендуют «Крузейро» и «Фламенго», которые также отправляли свои предложения. Окончательное решение по трансферу примет президент «Спорт Ресифи» Матеус Соуто.

Зе Лукас в этом сезоне сыграл 23 матча за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии В. Всего же на взрослом уровне он уже провел 57 матчей. Также 18-летний опорник вызывается в сборную Бразилии U-20, за которую сыграл 3 матча.

В составе сборной Бразилии U-17 Зе Лукас провел 13 матчей и стал чемпионом Южной Америки.