Переговоры близки к завершению. Шахтер может подписать опорника из Бразилии
Зе Лукас готов перейти в украинский клуб
«Шахтер» может подписать опорного полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Зе Лукаса.
Как сообщает Flazoeiro, переговоры по 18-летнему бразильцу близки к завершению.
«Шахтер» активно включился в борьбу за подписание игрока в последние часы, а сам футболист и его окружение положительно оценивают возможность перехода в украинский клуб.
Кроме украинского клуба, на игрока претендуют «Крузейро» и «Фламенго», которые также отправляли свои предложения. Окончательное решение по трансферу примет президент «Спорт Ресифи» Матеус Соуто.
Зе Лукас в этом сезоне сыграл 23 матча за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии В. Всего же на взрослом уровне он уже провел 57 матчей. Также 18-летний опорник вызывается в сборную Бразилии U-20, за которую сыграл 3 матча.
В составе сборной Бразилии U-17 Зе Лукас провел 13 матчей и стал чемпионом Южной Америки.
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