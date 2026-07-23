Роман ГРИГОРЧУК: «Этот тренер был лучшим. Однозначно, без вариантов»

Известный украинский тренер Роман Григорчук заявил, что считает главного тренера национальной сборной Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026.

– Кого вы считаете лучшим тренером на этом ЧМ?

– Я считаю, что лучшим на этом Мундиале был тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Однозначно он и никаких других вариантов, – сказал Григорчук.

Сборная Испании блестяще выступила на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Луиса де ла Фуэнте на пути к титулу сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а дальше были только победы: над Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1), Францией (2:0) и Аргентиной (1:0).