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Чемпионат мира
23 июля 2026, 16:26 | Обновлено 23 июля 2026, 17:16
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0

Роман ГРИГОРЧУК: «Этот тренер был лучшим. Однозначно, без вариантов»

Украинский специалист похвалил Луиса де ла Фуэнте

23 июля 2026, 16:26 | Обновлено 23 июля 2026, 17:16
1012
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот тренер был лучшим. Однозначно, без вариантов»
ФК Черноморец. Роман Григорчук
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Известный украинский тренер Роман Григорчук заявил, что считает главного тренера национальной сборной Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026.

– Кого вы считаете лучшим тренером на этом ЧМ?

– Я считаю, что лучшим на этом Мундиале был тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Однозначно он и никаких других вариантов, – сказал Григорчук.

Сборная Испании блестяще выступила на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Луиса де ла Фуэнте на пути к титулу сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а дальше были только победы: над Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1), Францией (2:0) и Аргентиной (1:0).

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Роман Григорчук ЧМ-2026 по футболу Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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