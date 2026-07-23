Роман ГРИГОРЧУК: «Этот тренер был лучшим. Однозначно, без вариантов»
Украинский специалист похвалил Луиса де ла Фуэнте
Известный украинский тренер Роман Григорчук заявил, что считает главного тренера национальной сборной Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026.
– Кого вы считаете лучшим тренером на этом ЧМ?
– Я считаю, что лучшим на этом Мундиале был тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Однозначно он и никаких других вариантов, – сказал Григорчук.
Сборная Испании блестяще выступила на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Луиса де ла Фуэнте на пути к титулу сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а дальше были только победы: над Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1), Францией (2:0) и Аргентиной (1:0).
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