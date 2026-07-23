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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
Чемпионат мира
23 июля 2026, 12:14 | Обновлено 23 июля 2026, 13:05
1059
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»

Украинский тренер похвалил Килиана Мбаппе

23 июля 2026, 12:14 | Обновлено 23 июля 2026, 13:05
1059
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Этот игрок – один из лучших футболистов мира»
ФК Черноморец. Роман Григорчук
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Известный украинский тренер Роман Григорчук считает, что Килиан Мбаппе лучше всех проявил себя на ЧМ-2026. Также специалист похвалил Родри и Гарри Кейна.

– Кого можете назвать лучшим игроком этого Мундиаля?

– На этом чемпионате мира лучшим игроком я назову Килиана Мбаппе, хотя у меня и было несколько критическое отношение к этому игроку. На этом чемпионате он себя вел в соответствии со своим статусом. Думаю, он – один из лучших футболистов мира, что он и подтвердил. Как бы ни играла сборная Франции... Но Мбаппе был в порядке.

Тоже самое касается Гарри Кейна, Родри.... Могу еще называть футболистов, но эта тройка у меня вне конкуренции. Думаю, если бы Франция играла в финале и выиграла этот ЧМ, то Мбаппе получил бы награду как лучший игрок турнира, – сказал тренер.

На Мундиале 2026 года именно Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 мячей, но это не помогло национальной сборной Франции завоевать медали. В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама проиграли Испании (0:2), а в матче за «бронзу» уступили Англии (4:6).

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Роман Григорчук Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Родри Гарри Кейн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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