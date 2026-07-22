ГРИГОРЧУК: «Испания заслуженно выиграла ЧМ, а Францию ​​я просто не узнал»

Вот и завершился очередной чемпионат мира. Интересные матчи, много голов, триумф сборной Испании, невероятный Лионель Месси, провал сборной Германии и многое другое.

Известный украинский тренер Роман Григорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями от финального матча ЧМ-2026, отреагировав на провал сборной Франции и невероятную форму Килиана Мбаппе.

– Удалось ли Испании и Аргентине показать настоящий финал ЧМ, подарив болельщикам праздник футбола?

– Понятно, что намерения у обеих – выиграть этот турнир, но каким именно образом это сделать... Мне понятно, за счёт чего хотела выиграть сборная Испании в финальном матче, а вот Аргентина... Видимо, у них был какой-то слишком осторожный план на игру.

– Действительно, многие болельщики отмечают, что финальный матч не получился столь ярким, как все ожидали, особенно от национальной сборной Аргентины. Согласны?

– Я не думал, что у сборной Испании будет столь явное преимущество — я ожидал равной игры. Меня спрашивали перед матчем о прогнозах на финал, и я говорил, что эта игра может закончиться ничьей (по итогам основного времени, – ред.), но понимал, что Испания сильнее по всем компонентам. Командные действия сборной Испании были на более высоком уровне.

– Хотя финал и не получился ярким, но Испания заслуженно победила на ЧМ?

– Однозначно, да. В конце встречи Аргентина могла сравнять счёт, но тогда можно было бы говорить, что это было бы совершенно несправедливо.

– Что вы можете сказать о невероятной игре Лионеля Месси, которому уже 39 лет? На этом ЧМ он был лидером сборной Аргентины...

– Я могу с вами только согласиться, но не знаю, в чём его секрет... Это особенный человек, это особенный футболист. Я даже на ЧМ-2022 удивлялся, как он играет – он по-особенному играет за сборную Аргентины. Было видно, что Месси невероятно мотивирован и ради сборной Аргентины он готов на очень много полезных действий.

На ЧМ-2026, опять же, похожая ситуация, но, думаю, если сравнивать ЧМ-2022 и Мундиаль 2026 года, то, на мой взгляд, в 2022 году Месси выглядел более мощно.

– Какие команды стали для вас открытием этого чемпионата мира?

– Не могу здесь никого выделить – не было ничего особенного. Возможно, отметил бы команды со знаком «минус»: я точно не ожидал такого результата и такой игры от сборной Германии – думал, что всё будет немного иначе. Также не мог себе представить, что финал пройдет без Франции, учитывая их состав, но... За это мы и любим футбол.

– Многие отмечают сборную Норвегии и национальную сборную Кабо-Верде, которая «наделала» шума и едва не выбила сборную Аргентины из «Мундиаля». Что вы об этом скажете?

– Не могу сказать, что такая игра национальной сборной Кабо-Верде является случайной. Они показывали достойный футбол – играли раскованно и продемонстрировали хороший уровень игры. Это лишь подтверждение того, что сейчас футбол несколько выровнялся – уже все научились играть в хороший футбол.

– Кого можете назвать лучшим игроком этого чемпионата мира?

– На этом чемпионате мира лучшим игроком я назову Килиана Мбаппе, хотя у меня и было несколько критическое отношение к этому игроку. На этом чемпионате он вел себя соответственно своему статусу. Думаю, он – один из лучших футболистов мира, что он и подтвердил. Как бы ни играла сборная Франции... Но Мбаппе был на высоте.

То же самое касается Гарри Кейна, Родри... Могу бы и других футболистов назвать, но эта тройка у меня вне конкуренции. Думаю, если бы Франция сыграла в финале и выиграла этот ЧМ, то Мбаппе получил бы награду как лучший игрок турнира.

– Франция действительно была одним из фаворитов, но провалила полуфинал и матч за третье место. Почему так произошло?

– Я сам очень удивлен, что всё сложилось именно так. В последних матчах это была какая-то другая команда – меня это ужасно удивило. Я, честно говоря, даже не мог понять, что с ними происходит. Наверное, здесь совокупность факторов, но, если команда не победила, то всегда виноват тренер. Мне не нравились командные действия сборной Франции. Испания в командных действиях была намного сильнее национальной сборной Франции.

У Франции лучший подбор игроков во всём мире — они должны были играть на порядок сильнее, чем сыграли в заключительных матчах этого чемпионата мира.

– Сейчас мы заговорили о тренерском поражении. На этом чемпионате мира был один матч, где точно проиграл тренер – это матч между Англией и Аргентиной и фиаско Томаса Тухеля...

– Да-да... Тухель.... Я считаю, что Англия не должна была играть так, как она сыграла против Аргентины, я не знаю, почему решили сыграть именно так. Тем более что Англия заявляла, что едет на этот чемпионат мира за золотыми медалями – должен быть футбол соответствующего уровня, ведь золотые медали, как правило, завоевывают в другом стиле...

– Кого вы считаете лучшим тренером на этом ЧМ?

– Я считаю, что лучшим на этом чемпионате мира был тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Однозначно он и никаких других вариантов, – сказал Григорчук.