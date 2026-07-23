Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Это может помочь ЛНЗ пройти Гент в Лиге конференций»
Лига конференций
23 июля 2026, 15:37 |
281
0

Украинский тренер: «Это может помочь ЛНЗ пройти Гент в Лиге конференций»

Николай Цымбал верит в подопечных Виталия Пономарева

23 июля 2026, 15:37 |
281
0
Украинский тренер: «Это может помочь ЛНЗ пройти Гент в Лиге конференций»
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский тренер Николай Цымбал рассказал, что организованность черкасского ЛНЗ может помочь «фиолетовым» выбить Гент из Лиги конференций.

«Вы правильно подметили, что это дебют. И не только для клуба, но и для многих футболистов это будет первый матч на совершенно новом уровне, в первую очередь с психологической точки зрения. Этот момент чрезвычайно важен – команда должна справиться с тем давлением, которое ложится на игроков. Уровень еврокубков существенно отличается от того, к которому привыкли футболисты в чемпионате Украины.

Именно фактор психологии станет решающим для ЛНС в противостоянии с Гентом. Физически команда Пономарева точно готова как минимум не хуже соперника. Возможно, не уступают и тактически. Но психологический фактор – это то, что решит судьбу этого противостояния.

Что касается организации, то крылатая фраза, актуальная для всех футбольных поколений: «порядок бьет класс». Если игроки будут придерживаться дисциплины, плана на игру, и все это будет подкреплено психологической уверенностью, то я думаю, что у ЛНЗ будут шансы пройти в следующий раунд.

Первый матч очень важен, тем более что он будет номинально домашним для ЛНЗ. Главная задача – как минимум не проиграть. Это нужно для того, чтобы перед выездом в Бельгию именно Гент вынужден был играть первым номером и идти вперед забивать. Тогда бы у ЛНС появились шансы на контратаках, возникло бы свободное пространство. Поэтому очень важно не уступить дома», – сказал Цымбал.

Матч ЛНЗ – Гент состоится в четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.

По теме:
САРАПИЙ: «Полесью надо цепляться за шанс выйти в основной этап ЛК»
Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Полесье – Копенгаген. Прогноз Александра Шовковского на матч Q2 ЛК
Николай Цымбал ЛНЗ Черкассы Гент ЛНЗ - Гент Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
Футбол | 23 июля 2026, 09:10 37
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко

Клуб продлил контракт с нападающим

Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23 июля 2026, 06:02 1
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»

Эй-Джей высоко оценил уровень Александра Усика

Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 23.07.2026, 15:09
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Бокс | 23.07.2026, 03:32
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Футбол | 23.07.2026, 08:15
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 18
Футбол
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
Определились первые шесть участников ЧМ-2030 по футболу
22.07.2026, 03:32 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем