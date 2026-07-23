Украинский тренер: «Это может помочь ЛНЗ пройти Гент в Лиге конференций»

Украинский тренер Николай Цымбал рассказал, что организованность черкасского ЛНЗ может помочь «фиолетовым» выбить Гент из Лиги конференций.

«Вы правильно подметили, что это дебют. И не только для клуба, но и для многих футболистов это будет первый матч на совершенно новом уровне, в первую очередь с психологической точки зрения. Этот момент чрезвычайно важен – команда должна справиться с тем давлением, которое ложится на игроков. Уровень еврокубков существенно отличается от того, к которому привыкли футболисты в чемпионате Украины.

Именно фактор психологии станет решающим для ЛНС в противостоянии с Гентом. Физически команда Пономарева точно готова как минимум не хуже соперника. Возможно, не уступают и тактически. Но психологический фактор – это то, что решит судьбу этого противостояния.

Что касается организации, то крылатая фраза, актуальная для всех футбольных поколений: «порядок бьет класс». Если игроки будут придерживаться дисциплины, плана на игру, и все это будет подкреплено психологической уверенностью, то я думаю, что у ЛНЗ будут шансы пройти в следующий раунд.

Первый матч очень важен, тем более что он будет номинально домашним для ЛНЗ. Главная задача – как минимум не проиграть. Это нужно для того, чтобы перед выездом в Бельгию именно Гент вынужден был играть первым номером и идти вперед забивать. Тогда бы у ЛНС появились шансы на контратаках, возникло бы свободное пространство. Поэтому очень важно не уступить дома», – сказал Цымбал.

Матч ЛНЗ – Гент состоится в четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.