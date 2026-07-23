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Лига конференций
23 июля 2026, 13:26 | Обновлено 23 июля 2026, 13:34
440
0

Ключевой игрок ЛНЗ дал обещание фанатам перед матчем в Лиге конференций

Александр Драмбаев высказался о предстоящем матче против Гента

23 июля 2026, 13:26 | Обновлено 23 июля 2026, 13:34
440
0
Ключевой игрок ЛНЗ дал обещание фанатам перед матчем в Лиге конференций
ФК ЛНЗ. Александр Драмбаев
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Защитник черкасского ЛНЗ Александр Драмбаев поделился ожиданиями от матчей против бельгийского Гента в квалификации Лиги конференций.

– Результат жеребьевки тебя удивил?

– Честно, я обрадовался. Это не тот соперник, которого нужно бояться, но легко нам точно не будет. Очень интересно проверить себя с такой командой. Очень интересные будут игры. Мы хорошо подготовились на сборах. Мальчиками для битья мы точно не будем.

– ЛНЗ может стать сюрпризом для Гента в роли дебютанта?

– Возможно, мы для них какие-то ноунеймы, но я не уверен, что Гент сквозь пальцы смотрит на нас. Руководство клуба сохранило лидеров. Это делается для того, чтобы ставить перед собой амбициозные задачи. Я считаю, что это очень четкий сигнал.

– Что бы ты ответил фанам ЛНЗ, которые сразу вас начали списывать?

– Пусть пишут, пусть говорят. Мы не считаемся с белым шумом. Я уверен, что фанатам ЛНЗ точно не будет за нас стыдно в еврокубках, – сказал Драмбаев.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.

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Александр Драмбаев Лига конференций Гент ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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