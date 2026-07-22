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  4. ПОНОМАРЕВ: «Мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника»
Лига конференций
22 июля 2026, 21:25 |
247
0

ПОНОМАРЕВ: «Мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника»

Тренер ЛНЗ пообщался со СМИ накануне матча с «Гентом»

22 июля 2026, 21:25 |
247
0
ПОНОМАРЕВ: «Мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча второго раунда квалификации Лиги конференций с «Гентом».

– В первую очередь я хотел бы поблагодарить Плоцк, потому что нас приняли, помогли организовать этот матч – это очень важно на данном этапе, в то время, в котором сейчас живет Украина. Важно, что нам пошли навстречу и помогли во всем, чтобы мы качественно провели этот матч.

Для нашего клуба это первое участие в еврокубках. Конечно, на стадии еврокубков очень важен опыт, но мы готовимся к матчу очень серьезно. Я считаю, что мы готовы к матчу, только игра покажет, насколько он будет сложным для нас.

Но я не могу сказать, что команда волнуется или боится соперника. Мы уважаем соперника, но мы подготовлены.

Что будет ключевым фактором, по вашему мнению, в этом противостоянии?

– Как я только что уже сказал, у «Гента» больше опыта участия в еврокубках, а для нас это впервые. Но я считаю, что все-таки мы очень хорошо разобрали и изучили команду соперника, и это будет сложный матч.

Я не могу выделить какой-то один аспект, который сыграет решающую роль. Считаю, что все-таки подготовленность будет играть решающую роль в этом матче.

– Чувствуете ли вы какую-то дополнительную ответственность, зная, что это ваш дебют в еврокубках?

– Не могу сказать, что есть какое-то давление, потому что во время чемпионата прошлого сезона мы ставили цель попасть в еврокубковую зону. И если мы ставили такую цель, нужно быть психологически подготовленным к этому. Поэтому я не могу сказать, что есть какое-то определенное давление на меня или на команду.

Что бы вы хотели сказать болельщикам, которые завтра придут на стадион, а также тем, кто будет смотреть матч из Украины по телевидению?

– Хотел бы сказать, что футбол – это не всегда логичная игра, она может складываться по-разному. Но одно единственное я могу пообещать – что наша команда будет играть с полной самоотдачей и приложит максимальные усилия на поле, чтобы добиться положительного результата.

Матч между ЛНЗ и «Гентом» состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Гент пресс-конференция Виталий Пономарев
Иван Чирко Источник: ФК ЛНЗ
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