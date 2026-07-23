Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Золотой мяч получит не Родри, а этот игрок»
Гарри Кейн больше заслуживает награду, уверен эксперт
Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный поделился своими мыслями о возможном новом обладателе награды «Золотой мяч».
Специалист считает, что признания заслуживает не опорный полузащитник сборной Испании и победитель чемпионата мира Родри. Грозный уверен, что победителем станет нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн.
«Гарри Кейн получит «Золотой мяч». Они с Джудом Беллингемом вытащили сборную на такой уровень! Если бы не Тухель, они бы играли в финале. Он очень универсальный игрок, а не чистый нападающий, как Холанд. Эрлинг не выполняет черновую работу. Кейн – более современный нападающий. Сборная Англии ничего не выиграла на ЧМ-2026, а «Бавария» вылетела в полуфинале ЛЧ? Но ведь мы награду не команде даем! Мы вручаем награду игроку, который принес пользу своей команде», – пояснил тренер.
Также он считает, что на награду могут претендовать нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и вратарь Испании Унаи Симон.
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