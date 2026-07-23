Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Золотой мяч получит не Родри, а этот игрок»
Чемпионат мира
23 июля 2026, 15:48 | Обновлено 23 июля 2026, 15:49
664
2

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Золотой мяч получит не Родри, а этот игрок»

Гарри Кейн больше заслуживает награду, уверен эксперт

23 июля 2026, 15:48 | Обновлено 23 июля 2026, 15:49
664
2 Comments
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Золотой мяч получит не Родри, а этот игрок»
УАФ. Вячеслав Грозный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный поделился своими мыслями о возможном новом обладателе награды «Золотой мяч».

Специалист считает, что признания заслуживает не опорный полузащитник сборной Испании и победитель чемпионата мира Родри. Грозный уверен, что победителем станет нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн.

«Гарри Кейн получит «Золотой мяч». Они с Джудом Беллингемом вытащили сборную на такой уровень! Если бы не Тухель, они бы играли в финале. Он очень универсальный игрок, а не чистый нападающий, как Холанд. Эрлинг не выполняет черновую работу. Кейн – более современный нападающий. Сборная Англии ничего не выиграла на ЧМ-2026, а «Бавария» вылетела в полуфинале ЛЧ? Но ведь мы награду не команде даем! Мы вручаем награду игроку, который принес пользу своей команде», – пояснил тренер.

Также он считает, что на награду могут претендовать нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и вратарь Испании Унаи Симон.

По теме:
ГРОЗНЫЙ: «Испания победила на ЧМ-2026 за счет контроля, но не мяча»
Почему лучший бомбардир Испании на ЧМ-2026 все еще не игрок топ-клуба
Норвегия подаст жалобу в ФИФА на Трампа по делу Балогуна
Вячеслав Грозный Гарри Кейн Родри сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Унаи Симон Килиан Мбаппе
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Футбол | 23 июля 2026, 10:23 11
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?

Большие дискуссии идут вокруг турнира за 8 лет до старта

ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Футбол | 23 июля 2026, 07:34 10
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне

Украинца предложили «Ливерпулю» и «Челси»

Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Футбол | 23.07.2026, 05:32
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Футбол | 23.07.2026, 15:14
Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Футбол | 22.07.2026, 17:47
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Сімону за що ?
Ответить
0
Гол Гордона і все з Аргентиною в Англії. Куди б вивели. 
Ответить
0
Популярные новости
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
22.07.2026, 07:11 17
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
Арда Туран выбрал украинского футболиста, который ему не нужен в Шахтере
22.07.2026, 05:02
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
Дебют Левандовски и дубль Суареса. Интер Майами вырвал победу в матче MLS
23.07.2026, 05:50 3
Футбол
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем