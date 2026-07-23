ГРОЗНЫЙ: «Испания победила на ЧМ-2026 за счет контроля, но не мяча»
Испанцы контролировали практически всё на футбольном поле
Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный поделился своими мыслями о причинах победы сборной Испании на Чемпионате мира-2026.
В финале «Фурия Роха» с минимальным счётом обыграла сборную Аргентины (1:0).
«Вы спросите: за счёт чего сейчас победила Испания? Я назову одно слово: контроль. За счёт контроля, но не мяча – а всего того, что происходит на футбольном поле! Темпа, скорости, расстояния между линиями – они всё контролируют и не случайно победили с преимуществом в один мяч.
Еще одна интересная особенность в игре сборной Испании – «катеначо», но в роли либеро выступает вратарь. И это дало возможность иметь на одного [атакующего] игрока больше. К их воротам даже никто не доходил, у них было численное преимущество», – пояснил тренер.
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