ГРОЗНЫЙ: «Испания победила на ЧМ-2026 за счет контроля, но не мяча»

Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный поделился своими мыслями о причинах победы сборной Испании на Чемпионате мира-2026.

В финале «Фурия Роха» с минимальным счётом обыграла сборную Аргентины (1:0).

«Вы спросите: за счёт чего сейчас победила Испания? Я назову одно слово: контроль. За счёт контроля, но не мяча – а всего того, что происходит на футбольном поле! Темпа, скорости, расстояния между линиями – они всё контролируют и не случайно победили с преимуществом в один мяч.