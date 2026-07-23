Почему лучший бомбардир Испании на ЧМ-2026 все еще не игрок топ-клуба

29-летний центральный нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль далеко не новичок в профессиональном футболе. К своим уже весьма зрелым, по меркам его профессии, годам Оярсабаль успел забить 30 мячей за «Красную фурию», проведя 60 матчей в этой команде, а также стать чемпионом мира-2026 и чемпионом Европы-2024. На континентальном первенстве два года назад именно мяч Оярсабаля принес испанцам победу в финале над Англией (2:1), а на ЧМ-2026 Микель с 5 голами в активе стал лучшим бомбардиром «Красной фурии».

Несмотря на столь солидный послужной список, к своим годам Микель Оярсабаль на клубном уровне остается футболистом «Реал Сосьедада». Более того, он никогда не выступал за другие клубы, в том числе и топовые, о чем с его карьерой многие бы уже давно позаботились. Фактически Оярсабаль является типичным представителем немногочисленной в наши времена касты one-club man – игроков, проводящих всю свою карьеру за один клуб.

Микель Оярсабаль начинал заниматься футболом в академии «Эйбара», но в 14 лет угодил в структуру «Реал Сосьедада» – клуба, чьи лучшие годы в истории пришлись на 70-80-е годы минувшего столетия. В 2015-м Микель дебютировал за первую команду «бело-голубых» в Ла Лиге. Тогда «понюхать пороха» 18-летнего талантливого нападающего на заключительные пять минут в гостевом поединке против «Левента» (4:0) бросил шотландский коуч Дэвид Мойес.

Менее чем через год – в мае 2016-го – Оярсабаль получил возможность сыграть свой первый матч за национальную сборную Испании. Когда Микелю было 19 лет 1 месяц и 8 дней наставник «Красной фурии» тех лет Висенте дель Боске выпустил его на замену, сыграть полчаса в спарринге против Боснии и Герцеговины (3:1). Любопытно, что заменил Микель автора дубля Нолито, но вскоре после этого надолго выпал из поля зрения наставников национальной сборной Испании.

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На клубном уровне Оярсабаль продолжал стабильно выступать за «Реал Сосьедад», причем в период с 2018 по 2021 годы неизменно забивал в рамках одного сезона Ла Лиги двузначное количество мячей – 12, 13, 10 и 11. В 2022-м Микель также был близок к покорению аналогичной индивидуальной вершины, но… В марте повредил крестообразные связки колена и на следующие 280 дней отправился в лазарет. Это событие сыграло одну из важнейших ролей в карьерных взглядах Оярсабаля, который в 2019-м вернулся в ряды национальной сборной Испании, хотя до какого-то момента и пребывал там на второстепенных ролях.

Еще до травмы «крестов», в 2021-м, Оярсабаля для «Манчестер Сити» хотел подписать Пеп Гвардиола. Успешный и титулованный наставник «горожан» высоко ценил атакующий универсализм Микеля, высокий футбольный интеллект форварда, отмечал невероятные ментальные качества и готовность физически отдаваться на полную, неустанно участвуя в коллективном прессинге соперника. Поговаривали, что Гвардиола дважды в течение года возвращался к вопросу подписания Оярсабаля, а тогдашний спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн даже летал в Испанию на переговоры с представителями футболиста и «Реал Сосьедада». Но… Микель банально отказал гранду, дав понять, что прекрасно себя чувствует в Сан-Себастьяне и не готов уходить из команды, если только боссы клуба не заставят его это сделать.

Публично Оярсабаль никогда не говорил о желании неизменно провести всю свою профессиональную карьеру за «Реал Сосьедад». Однако своими делами форвард показывает тотальную лояльность проекту, заявляя, что считает Сан-Себастьян своим домом, а клуб – «убежищем», где его поддерживали даже в самых сложных жизненных ситуациях, включая травму крестообразных связок колена.

К слову, от тяжелого повреждения Микель оправился и почти вернулся на прежний уровень. Почему почти? Потому что планка в 10+ забитых мячей за сезон в Ла Лиге Оярсабалю длительное время не покорялась, прежде чем в сезоне-2025/26 он ее все-таки превзошел. И не просто превзошел, а в 29 лет выдал самый успешный и результативный сезон в карьере, если оценивать показатели в национальном чемпионате – в 34 матчах Микель отличился 15 голами!

Неудивительно, что на ЧМ-2026, в отличие от Евро-2024, Микель Оярсабаль ехал уже как основной центрфорвард сборной Испании. И этот статус футболист доказал и подтвердил на полную – сыграл во всех восьми матчах «Красной фурии», а также забил 5 мячей, став лучшим голеадором команды, завоевавшей по итогам соревновательного процесса Кубок мира ФИФА.

Летом 2026-го в карьере Микеля Оярсабаля вновь представилась возможность все стремительно изменить и в 29 лет оказаться в настоящем топ-клубе. Готовность подписать центрфорварда проявила «Барселона», которая ищет замену для поляка Роберта Левандовски. Но и на этот раз гранда постигла неудача – Оярсабаль снова дал понять, что не стремится что-либо менять в карьере, подтвердив актуальность своих прежних слов о том, что «лучше быть частью чего-то реального, чем просто деталью в гиганте».

«Можно ли сказать «нет» «Барселоне»? Да, можно. Я считаю, что можно. Есть футболисты, которые сказали им «нет», – процитировал слова Оярсабаля известный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство «Реал Сосьедада» также не изъявляет желания и готовности продавать Оярсабаля. В контракте центрфорварда с «бело-голубыми» значится клаусула в размере 75 миллионов евро. Вести переговоры о снижении потенциальной трансферной стоимости баски не готовы, а желающих активировать этот пункт и начать непосредственные переговоры с Оярсабалем не так и много. Да и те смельчаки, которые на это вроде как готовы, сразу же терпят неудачу в общении с самим Микелем.

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Самое главное, что «Реал Сосьедад» способен обеспечить Оярсабаля тремя ключевыми для карьеры форварда вещами. Первое – возможность бороться за высокие места в Ла Лиге и регулярно играть в еврокубках. Второе – получать стабильную игровую практику в команде и посредством отличных показателей результативности иметь возможность регулярно вызываться в сборную Испании. Третье – иметь более чем конкурентную на современном рынке труда профессиональных футболистов заработную плату. По информации инсайдеров, в Сан-Себастьяне Оярсабаль имеет оклад в 7,8 миллионов евро за сезон. Это выше, чем, например, у Браима Диаса в «Реале» или Александера Серлота в «Атлетико». Более того, даже в топ-клубах финансово мощной английской Премьер-лиги есть немало исполнителей, зарабатывающих меньше, чем Оярсабаль в «Реал Сосьедаде» – например, Коул Палмер или Жоао Педро из «Челси».

Да и сам по себе Оярсабаль представляет типаж достаточно скромного футболиста. У него нет агента, который бы занимался продвижением его карьерных вопросов. Также Микель не ведет активно соцсети, ограничиваясь там исключительно постами и фотографиями спортивного характера и избегая вынесения на публику семейных и личных вопросов. Он не рекламирует громкие бренды. Кроме того, Микель, что весьма редко для футболистов, имеет высшее образование. Он успешно окончил престижный Университет Деусто (Universidad de Deusto), расположенный в Стране Басков, по специальности «Бизнес-администрация и менеджмент» (Business Administration and Management).

Кажется, что жизнь и карьера одного из героев сборной Испании на ЧМ-2026 вполне комфортны и состоятельны и без выступлений за клубы-гранды. А как считаете вы?..