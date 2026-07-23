Рефери из Швеции. Известна бригада арбитров на матч ЛНЗ – Гент

УЕФА выбрал шведских судей на матч ЛНЗ (Украина) – «Гент» во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Роль главного арбитра будет выполнять 37-летний Гранит Македончи. На его счету финал Кубка Швеции прошлого сезона.

Помощниками Гранита станут Маркус Лундгрен Клитте и Никлас Нюберг. Четвертый рефери – Ади Аганович.

В поединке будет отсутствовать система VAR, так что Македончи не сможет посмотреть повтор в случае неуверенности.

Начнется матч между ЛНЗ и «Гентом» 23 июля в 21:30. Принимать поединок будет стадион «Orlen Arena» в польском Плоцке.