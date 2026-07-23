Экс-капитан Динамо: «Этот форвард чем-то напоминает Джейми Варди»
Сергей Сидорчук назвал сильнейших игроков бельгийского Гента
Бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук, ныне выступающий в Бельгии, назвал сильнейших игроков бельгийского Гента, который сыграет против ЛНЗ в квалификации Лиги конференций.
«Что касается лидеров Гента, то у команды есть ярко выраженный высокий нападающий Вилфрид Канга. От него многое зависит в игре команды впереди.
Еще один их нападающий Макс Дин – это игрок другого плана. Очень назойливый и неуступчивый, всегда готовый к тому, что мяч дойдет до него. Чем-то напоминает Джейми Варди по своему стилю игры, – сказал Сидорчук.
Матч ЛНЗ – Гент состоится в четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины может быть исключен из стартового состава по решению Марку Силвы
Александр проводит время с семьей