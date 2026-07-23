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  4. Экс-капитан Динамо: «Этот форвард чем-то напоминает Джейми Варди»
Лига конференций
23 июля 2026, 13:46 |
563
0

Экс-капитан Динамо: «Этот форвард чем-то напоминает Джейми Варди»

Сергей Сидорчук назвал сильнейших игроков бельгийского Гента

23 июля 2026, 13:46 |
563
0
Экс-капитан Динамо: «Этот форвард чем-то напоминает Джейми Варди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук
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Бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук, ныне выступающий в Бельгии, назвал сильнейших игроков бельгийского Гента, который сыграет против ЛНЗ в квалификации Лиги конференций.

«Что касается лидеров Гента, то у команды есть ярко выраженный высокий нападающий Вилфрид Канга. От него многое зависит в игре команды впереди.

Еще один их нападающий Макс Дин – это игрок другого плана. Очень назойливый и неуступчивый, всегда готовый к тому, что мяч дойдет до него. Чем-то напоминает Джейми Варди по своему стилю игры, – сказал Сидорчук.

Матч ЛНЗ – Гент состоится в четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.

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Сергей Сидорчук ЛНЗ Черкассы Лига конференций Гент Джейми Варди
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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