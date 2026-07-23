Экс-капитан Динамо: «Этот форвард чем-то напоминает Джейми Варди»

Бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук, ныне выступающий в Бельгии, назвал сильнейших игроков бельгийского Гента, который сыграет против ЛНЗ в квалификации Лиги конференций.

«Что касается лидеров Гента, то у команды есть ярко выраженный высокий нападающий Вилфрид Канга. От него многое зависит в игре команды впереди.

Еще один их нападающий Макс Дин – это игрок другого плана. Очень назойливый и неуступчивый, всегда готовый к тому, что мяч дойдет до него. Чем-то напоминает Джейми Варди по своему стилю игры, – сказал Сидорчук.

Матч ЛНЗ – Гент состоится в четверг, 23 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 30 июля.