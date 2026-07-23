ЛНЗ и Гент определились со стартовыми составами на матч Лиги конференций
Поединок второго квалификационного раунда состоится 23 июля в 21:30 по киевскому времени
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 23 июля, встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».
Наставники команд – украинский специалист Виталий Пономарев и его бельгийский визави Рик де Мил – определились со стартовыми составами на этот поединок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Orlen Arena» в польском Плоцке. Главным арбитром назначен Гранит Македонци со Швеции.
По итогам прошлого сезона черкасский клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и впервые в своей истории стал обладателем серебряных наград элитного дивизиона.
«Гент» стал пятым в Чемпионской группе бельгийского первенства, пробился в плей-офф, где одолел «Генк» (1:1, пен – 5:4) и завоевал путевку в Лигу конференций.
ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев, Якубу, Рябов, Пастух, Ассинор, Дэвид, Кузик
Гент: Роф, Араужу, Ван Дер Хейден, Берджесс, Нгом, Книпер, Бенеш, Да Силва Лопес, Вергара, Канга, Гур
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер считает, что динамовцам кровь из носу необходим задел перед ответным матчем
Александр проводит время с семьей