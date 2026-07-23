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Лига конференций
23 июля 2026, 20:27 |
381
0

ЛНЗ и Гент определились со стартовыми составами на матч Лиги конференций

Поединок второго квалификационного раунда состоится 23 июля в 21:30 по киевскому времени

23 июля 2026, 20:27 |
381
0
ЛНЗ и Гент определились со стартовыми составами на матч Лиги конференций
ФК ЛНЗ Черкассы. Виталий Пономарев
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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 23 июля, встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».

Наставники команд – украинский специалист Виталий Пономарев и его бельгийский визави Рик де Мил – определились со стартовыми составами на этот поединок.

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Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Orlen Arena» в польском Плоцке. Главным арбитром назначен Гранит Македонци со Швеции.

По итогам прошлого сезона черкасский клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и впервые в своей истории стал обладателем серебряных наград элитного дивизиона.

«Гент» стал пятым в Чемпионской группе бельгийского первенства, пробился в плей-офф, где одолел «Генк» (1:1, пен – 5:4) и завоевал путевку в Лигу конференций.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев, Якубу, Рябов, Пастух, Ассинор, Дэвид, Кузик

Гент: Роф, Араужу, Ван Дер Хейден, Берджесс, Нгом, Книпер, Бенеш, Да Силва Лопес, Вергара, Канга, Гур

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Лига конференций ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Гент Гент Виталий Пономарев Рик де Мил стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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